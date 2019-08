Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat in premiera in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, marti, la New York, dupa ce a dispus de francezul Ugo Humbert, cu 6-3, 5-7, 7-6 (13-11), 4-6, 6-1, la capatul unui meci maraton de patru ore si 14 minute. Copil…

- Simona Halep (locul 4 in ierarhia mondiala) a debutat, marți seara, la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, și s-a calificat in turul al 2-lea. Romanca s-a aflat fața in fața cu americanca Nicole Gibbs (locul 135 WTA), pe care a invins-o in trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-2. Halep parea sa…

- ​Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a declarat forfait pentru turneul WTA de la Cincinnati (Ohio), înaintea primului sau meci de la aceasta competitie, din cauza unei accidentari la spate, informeaza AFP.Vedeta americana, câstigatoarea a 23 de turnee de Mare Slem, s-a antrenat…

- Spaniolul Rafael Nadal a cucerit al 35-lea sau trofeu ATP Masters 1.000, un record pentru circuitul profesionist de tenis, dupa ce l-a invins in doua seturi, 6-3, 6-0, pe rusul Daniil Medvedev, in finala turneului de la Montreal, disputata duminica. Nadal (33 ani), numarul 2 mondial, s-a…

- "Nu mint, viata este a naibii de uimitoare!" le-a strigat Bianca Andreescu, jucatoare de teni canadiana de origine romana de 19 ani, parintilor ei, dupa calificarea in finala de la Toronto, unde o va intalni pe nimeni alta decat Serena Williams.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, dotat cu premii totale in valoare de 2,83 milioane de dolari, in care o va avea ca adversara pe americanca Serena Williams, fostul lider al clasamentului mondial. Sambata, in penultimul…

- Serena Williams (SUA, 10 WTA) s-a calificat în finala la Rogers Cup, dupa ce a învins-o pe Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3, informeaza News.ro. Serena a obtinut a 500-a victorie din cariera pe hard.În finala, pentru un al patrulea trofeu la Toronto, Williams…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a debutat cu dreptul la turneul feminin de tenis de la Toronto, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-4, pe compatrioata sa Eugenie Bouchard, intr-o...