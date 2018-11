Stiri pe aceeasi tema

- CIA a concluzionat ca prințul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in Istanbul luna trecuta, contrazicand afirmațiile guvernului saudit potrivit carora printul nu a fost implicat in aceasta crima, relateaza The Washington Post.Vezi…

