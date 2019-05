Stiri pe aceeasi tema

- O cunoscuta banca din Romania face o mișcare-șoc. Unicredit Romania iși anunța retragerea de pe Facebook incetand cu 1 iunie 2019. "Suntem dedicați asigurarii unui dialog privat și de inalta...

- Facebook a incalcat legile privind confidențialitatea datelor personale in urma colectarii inforrmațiilor a aproximativ 600.000 de cetațeni canadieni, a anunțat joi un monitor oficial, pledand pentru un ordin judecatoresc care sa forțeze compania sa-și schimbe politicile de confidențialitate potrivit…

- Retelele sociale Facebook, Instagram, precum si platforma de mesagerie WhatsApp au picat, timp de aproximativ 10 minute, in tara noastra si alte zeci de tari in jurul orei 14:35. Site-ul Facebook afiseaza eroarea: ”Ne pare rau, ceva nu functioneaza”, in timp ce Instagram nu permite incarcarea fluxului....

- Sportivii romani au obtinut 15 victorii la ''Memorialul Paolo d'Aloja'', regata internationala desfasurata in weekend la Piediluco (Italia), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Canotaj. Sambata, in proba feminina de patru rame, primele trei locuri au…

- Ioan Schiau este stabilit in Italia din 1993. De origine, este din Alba Iulia. In urma cu vreo 5 ani, a inființat un grup unionist pe Facebook, numit Pro Romania=Pro Europa. El este convins ca Victor Ponta ”s-a inspirat” de la numele grupului sau de Facebook “Pro Romania=Pro Europa cand a creat partidul,…

- Rețeaua de magazine Nr.1 anunța ca a majorat din nou salariile angajaților, ca urmare a reformei fiscale, implementata de Guvern și își anunța susținerea pentru Partidul Democrat din Moldova. ”Ne bucuram sa constatam ca reformele fiscale din ultima perioada sunt un sprijin…

- Autoritatea antitrust din Germania a dispus încetarea practicilor Facebook privind colectarea de date, instituția anunțând ca gigantul social media a abuzat de poziția sa dominanta pentru a colecta informații fara consimțâmânt de la utilizatori și fara ca aceștia sa știe…