- Un tribunal din Moscova a dispus marti ca patru marinari ucraineni retinuti de Rusia in largul coastelor Crimeei, anul trecut, sa fie tinuti in arest preventiv pana la 24 aprilie, scrie agerpres.ro.

- Un tribunal din Moscova a dispus marti ca patru marinari ucraineni retinuti de Rusia in largul coastelor Crimeei, anul trecut, sa fie tinuti in arest preventiv pana la 24 aprilie, informeaza agentiile de presa ruse RIA si Interfax, preluate de Reuters, informeaza Agerpres.La 25 noiembrie 2018,…

- O instanta judiciara din Moscova a decis, marti, mentinerea in arest preventiv pana pe 24 aprilie a patru dintre cei 24 de militari ucraineni capturati in cursul incidentului naval produs in Stramtoarea Kerci din Marea Neagra, relateaza agentiile de presa RIA Novosti si Interfax.

- Tribunalul districtual Lefortovo din Moscova va decide pe 15 ianuarie daca va lua in considerare cererea Serviciului Federal de Securitate din Rusia privind extinderea perioadei de detentie a celor 24 de militari ucrainieni retinuti in urma conflictului naval din Marea Azov, relateaza agentia Tass.

- Rusia ar putea face un schimb intre cei 24 de marinari ucraineni luati prizonieri in noiembrie in largul Crimeei ocupate si cetateni rusi detinuti in Ucraina, dezvaluie in editia de vineri ziarul Izvestia, apropiat Kremlinului, citand o sursa diplomatica rusa de rang inalt, relateaza Reuters. Marinarii,…

- Rusia ar putea face un schimb intre cei 24 de marinari ucraineni luati prizonieri in noiembrie in largul Crimeei ocupate si cetateni rusi detinuti in Ucraina, dezvaluie in editia de vineri ziarul Izvestia, apropiat Kremlinului, citand o sursa diplomatica rusa de rang inalt, relateaza Reuters.

- Cei 24 de militari ucraineni arestați de autoritațile ruse dupa reținerea celor trei nave in Stramtoarea Kerci, peninsula Crimeea, ar putea fi eliberați in urma unui schimb de prizonieri in cursul acestui an, transmite Reuters citand unul dintre ziarele pro-guvernamentale de la Moscova, Izvestia.

- Militarii ucrainieni capturati in urma incidentului din Marea Azov au fost pusi sub acuzare pentru incalcarea frontierelor Rusiei, a declarat avocatul unuia dintre inculpati, potrivit agentiei de stiri Tass, citata de Mediafax. “Acuzatiile au fost formulate imediat dupa retinere. Toti ...