Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal, care nu se urnea deloc, striga frenetic: -Dii Murgule! Dii, Surule! Dii, Florica! Dii, Maricica! Un barbat se uita el si il intreaba daca a uitat cum se numeste magarul. Taranul spuse: -Stiu cum il cheama, dar vreau sa ii dau impresia ca nu lucreaza singur.

Sursa articol si foto: bewoman.ro

