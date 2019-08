Un sector de drumuri judeţene, neinteresant pentru operatorii de deszăpezire! Violeta Stoica Niciuna dintre firmele care s-au inscris in cursa pentru incheierea de acorduri-cadru de deszapezire, pentru o perioada de trei ani, cu Consiliul Județean Prahova nu a fost interesata de unul dintre cele noua sectoare de drumuri județene in care a fost imparțit teritoriul județului de aceasta data. Sectorul IV, situat in partea de est a judetului Prahova, intre limita administrativa cu judetul Buzau, drumul national DN 1 B si drumul judetean DJ 102 C, nu a fost “interesant”, cel puțin la prima strigare, pentru societațile care pot sa efectueze operațiunile de deszapezire a drumurilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

