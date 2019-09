Un proiect … ”cu contre politice”

Stiri pe aceeasi tema

- „Bursa locurilor de munca” organizata vineri 26 iulie de Asociația Impreuna pentru viitor Bacau și Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca a adus speranța gasirii unui loc de munca pentru peste 350 de oameni. Aceștia au trecut pragul Salii de Sport a Liceului Tehnologic „Petru Poni” din Onești…

- Astazi, la ora 08.00 a fost inaugurat noul magazin Dedeman din Onesti, de pe strada Redului 106A. Amenajat pe o suprafața de 30.000 de metri patrați, noul magazin Dedeman de la Onești le ofera clienților o diversitate mult mai mare de produse, odata cu amenajarea unor spații de depozitare și expunere…

- Dupa evenimentele din 1989 si, mai ales, dupa faimoasele legi de retrocedare a proprietatilor mobile (terenuri si cladiri), paginile ziarelor s-au umplut de situatii controversate, de ilegalitati, dar si de nepasarea administratiilor publice atunci cand a fost vorba de protejarea sau administrarea unor…

- Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, a fost in Capitala, zilele trecute, pentru a depune ultimele hartii necesare preluarii de catre Ministerul Sanatații a hotelului care sta neterminat de aproape trei decenii. Edilul a depus hotararea Consiliului Local (CL) prin care a fost aprobata predarea…

- La data de 21 iulie a.c, in jurul orei 00.30, politistii rutieri au fost sesizati despre producerea unui accident de circulatie pe strada Libertatii din Onesti. Deplasandu-se la fata locului politistii au constatat faptul ca un minor de 16 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism fara…

- La data de 21 iulie a.c, in jurul orei 04.30, politistii au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe DJ 156 A din localitatea Schitu Frumoasa. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 43 de ani, din comuna Balcani, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta…

- „In fata dumneavoastra se afla un om nascut, hat, hat…in 1934. Astazi, 5 iulie, 2019, implinesc 85 de ani. Am iesit la pensie pe 8 mai, acum 30 de ani. In acesti ani, m-am gandit ca, deoarece nu beau, nu fumez, nu ma duc la jocuri de noroc, m-am gandit sa fac ceva placut, util […] Articolul Un bacauan…

- Cartea prof.dr.H.C. Gheorghe Mencinicopschi, „Crezi ca stii sa traiesti?! Alimentatia si longevitatea. O noua abordare holistica” (Editura Dharana, Bucuresti, 2019), lansata si in Bacau, miercuri 12 iunie, in Amfiteatrul al Scolii Postliceale Sanitare„Sanity”, se deschide cu o Rugaciune: „Doamne, daca…