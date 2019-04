Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in dimineața zilei de sambata, pe DN 66, intre localitațile Rușor și Pui, in județul Hunedoara. O femeie și-a pierdut viața, iar o fetița, nepoata ei, este grav ranita, dupa ce un autoturism s-a izbit frontal de o betoniera. Șoferul, soțul victimei, este incarcerat la momentul transmiterii…

- Audi RS6 de 560 de cai putere facut zob pe o autostrada din Germania. Bolidul a intrat intr-un TIR, cu peste 200 de km/h, fiind apoi proiectat intr-un stalp care a rupt practic masina in zeci de bucati.

- Imagini accident groaznic! Barbat RESUSCITAT la fața locului! O masina facuta praf.foto In aceasta dimineața (aprox ora 7.30) a avut loc un accident rutier pe raza localitații Mijlocenii Bargaului. Echipajele de intervenție au gasit la locul solicitarii un barbat in varsta de 33 de ani, cu multiple…

- O autospeciala de politie a fost lovita miercuri, in municipiul Radauti, de un autoturism condus de un minor in varsta de 14 ani, care a pierdut controlul volanului, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, informeaza agerpres.ro.Potrivit sursei citate, masina condusa de baiat…

- Accident cumplit petrecut pe DN76, la intrarea in localitatea Rabagani, pe Dealul Bitii, dupa ce soferita unui autoturism a pierdut controlul directiei intr-o curba, a rupt parapetul, iar masina s-a rostogolit in sant.

- Un sofer de 85 de ani, aflat la volanul unui autoturism Suzuki, a intrat pe M5, in directia Szeged, la Kiskunfelegyhaza, dar la scurt timp a realizat ca a gresit directia si a intors pe autostrada, izbindu-se frontal cu un autoturism Renault condus de un roman, scrie delmagyar.hu. Soția soferului…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a fost solicitat sa intervina luni, spre seara, la un accident rutier produs pe raza localitații Bolboși. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD, care au constat...

- Un tanar din Cluj a provocat, in noaptea de duminica spre luni, un accident rutier in urma caruia o tanara a murit, iar el a fost ranit grav, șoferul aflandu-se sub influenta substanțelor psihoactive, potrivit unor surse din Politie, scrie Mediafax.Un tanar in varsta de 19 ani, din Florești,…