Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua sociala Facebook a anuntat, la inceputul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii in lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp), scrie agerpres.ro.

- Reteaua sociala Facebook a anuntat, la inceputul zilei de joi, ca este din nou operationala 100% dupa o pana majora ce i-a afectat miercuri diferite servicii in lume (Facebook, Messenger, Instagram si WhatsApp), potrivit Agerpres. Potrivit website-ului DownDetector, citat de France Presse, care inregistreaza…

- CERT-RO-Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica anunta o crestere semnificativa a atacurilor cu aplicatii malitioase de tip ransomware la nivel national, atacatorii indreptandu-si atentia in special catre institutii din domeniul sanatatii.

- Bruno Le Maire, ministrul francez al Economiei, a criticat proiectul Facebook de a lansa o moneda virtuala, Libra, argumentand ca apar riscuri in materie de securitate, astfel ca sunt necesare garantii din partea companiei americane, potrivit mediafax."Faptul ca Facebook creeaza un instrument…

- Facebook s-a asociat cu alte 27 de organizatii din toata lumea pentru infiintarea asociatiei non-profit Libra si crearea unei monede virtuale noi, numita tot Libra, a anuntat oficial Mark Zuckerberg intr-o postare pe reteaua sa de socializare. Misiunea Libra este de a crea o infrastructura…

- Facebook s-a asociat cu alte 27 de organizatii din toata lumea pentru infiintarea asociatiei non-profit Libra si crearea unei monede virtuale noi numita tot Libra, a anuntat Mark Zuckerberg printr-o postare pe reteaua sa de socializare. Misiunea Libra este de a crea o infrastructură financiară…

- Gigantul social media Facebook la vansa propria criptomoneda in cursul acestei luni și va permite angajaților care lucreaza la proiect sa-și ia salariul in noua moneda, potrivit unui raport din The Information. In urma cu aproape un an, compania l-a angajat pe un fost director PayPal, David Marcus,…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a dezvaluit o serie de schimbari ce vor avea loc la nivelul platformelor sociale ale companiei, inclusiv Instagram si Whatsapp. Unele dintre cele mai vizibile modificari observate de utilizatorii platformelor conduse de Zuckerberg vor include: mesajele trimise prin…