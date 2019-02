Stiri pe aceeasi tema

- Dragorul maritim "Lt. Lupu Dinescu" a plecat duminica, 17 februarie, din portul militar Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala Permanenta a NATO de Lupta Impotriva Minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter Measures Group), care desfasoara actiuni specifice in Marea Neagra, pentru asigurarea…

- Dragorul maritim "Lt. Lupu Dinescu" a plecat duminica, 17 februarie, din portul militar Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala Permanenta a NATO de Lupta Impotriva Minelor SNMCMG 2 Standing NATO Maritime Counter Measures Group , care desfasoara actiuni specifice in Marea Neagra, pentru asigurarea…

- Faimosii instrumentisti din cadrul ldquo;Muzicii Militare" a Fortelor Navale Romane deschid seria evenimentelor organizate la standul Primariei Municipiului Constanta de la Targul de Turism al Romaniei, desfasurat in perioada 21 24 februarie la Romexpo, informeaza pagina de Facebook a Primariei Constanta.Cunoscuti…

- CHIȘINAU, 10 ian – Sputnic. În anul 2018 (11 luni), polițiștii de frontiera din România - independent sau în colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanți ai altor instituții abilitate - au reținut în vederea confiscarii 4.670.000 pachete țigari de contrabanda,…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Europa au stabilit un nou record in 2018, in pofida tensiunilor diplomatice si a dorintei Uniunii Europene de a-si reduce dependenta de Rusia, conform cifrelor publicate vineri de grupul rus Gazprom, informeaza AFP. Directorul general de la Gazprom, Alexei Miller,…

- Gazeta Sporturilor aduce in prim-plan femeile din sportul romanesc. „Woman Power”, clasamentul primelor trei clasate pe podiumul Gazetei Sporturilor, arata astfel: Simona Halep – prima nu doar in Romania, ci domina clasamentul WTA. In sezonul abia incheiat a cedat doar 4 saptamani șefia clasamentului…

- Marian Dima Prezent pe afisul galei “Dynamite Fighting Show 3”, la Craiova, unde aproximativ 5000 de spectatori au tinut sa fie prezenti la eveniment, luptatorul ploiestean Amansio Paraschiv a bifat inca o victorie in palmaresul sau, incheind 2018 cu un succes in fata unui sportiv albanez, Isteri Mitat.…

- Trei jucatoare de la Volei Alba Blaj, Nneka Onyejekwe, Ioana Baciu și Ramona Rus au fost convocate la naționala Romaniei, care va disputa, pe 5 și 9 ianuarie 2019, ultimele doua meciuri de calificare la turneul final al Campionatului European de Volei 2019, ce se va desfașura, in perioada 23 august…