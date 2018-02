Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Alba Iulia a discutat marti, 20 februarie, situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare.

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai ...

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul ANRP. Decizia nu este definitiva. -continua-

- Un accident rutier produs in luna noiembrie din anul 2015, in comuna Lupșa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanța de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani (Adrian Nicolae A.) a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere…

- Umilinta autoritatilor in dosarul clanului Corduneanu continua. Dupa ce unul dintre lideri, Petronel, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Iasi, o alta informatie-bomba ii pune intr-o lumina proasta pe anchetatori. Marian Tiuga, cel care a fost condamnat la noua ani de inchisoare cu executare…

- Curtea de Apel Galati i-a condamnat definitiv la pedepse cuprinse intre doi si opt ani si opt luni de inchisoare pentru tentativa la omor calificat pe noua barbati care in decurs de cateva ore au semanat groaza in randul localnicilor din comuna galateana Mastacani, lovind cu topoare, bate si securi…

Nepotul ex-președintele Traian Basescu, Dragoș Basescu, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența. Decizia definitiva a fost luata de Curtea de Apel București. Inițial, Dragoș Basescu primise doi ani și șase luni de inchisoare cu executare, insa procurorii…

Darren Osborne, galezul in varsta de 48 de ani care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, omorand un barbat si ranind alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP, citat de News.ro . Atacatorul a…

Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare, insa…

- In urma cu putin timp, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat in apelul dosarului in care Mihai Mihai Marian, de 31 de ani, din judetul Vrancea, este suspectat ca ar fi furat din casa arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie. In prima instanta, Judecatoria Constanta a dispus condamnarea…

- Italia si orasul Milano au sesizat justitia europeana, contestand decizia UE de a muta Agentia Europana a Medicamentului (EMA) la Amsterdam, a anuntat miercuri Curtea de justitie europeana pe Twitter, relateaza AFP. ”Curtea de Justitie si Tribunalul sunt sesizate de Italia si orasul Milano intr-un recurs…

- 'A fost schimbata incadrarea unei fapte, din complicitate la spalare de bani in tentativa de spalare de bani. Tribunalul Cluj il condamnase la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar Curtea de…

Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a fost condamnat definitiv la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Cluj a redus cu doua luni pedeapsa pronuntata de prima instanta. Politicianul a fost trimis in judecata pentru coruptie.

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Curtea de Apel Constanta a respins, ieri, ca nefondat, apelul si a mentinut hotararea din 23 noiembrie 2016 a Tribunalului Tulcea prin care a condamnat-o pe Cecilia Chirvasuta, șef secție Cardiologie in cadrul Spitalului Județean Tulcea, la o pedeapsa de 4 ani inchisoare cu executare si interzicerea…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Curtea de Apel Timișoara a dispus condamnarea definitiva a lui Gheorghe Chivorchian, fost secretar general al Federației Romane de Fotbal și fost președinte executiv al FC Politehnica Timișoara, la pedeapsa inchisorii de trei ani, cu suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei, pentru savarșirea…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatuls a fost adus din Penitenciarul Colibasi…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat, vineri, pe omul de afaceri Nelu Iordache, la sase ani si trei luni de inchisoare, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrazii Nadlac – Arad. Prejudiciul in acest caz, produs in dauna CNADNR, a unei banci si a unei firme…

Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mascatii…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit cel de al doilea termen de judecata in apelul dosarului "Micul Regatldquo;, cauza in care mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita mai sus precizata. Noul termen a fost stabilit pentru data de 1 februarie 2018. Amintim ca, in prezenta cauza, procurorii au dispus…

Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a accidentat intentionat in 2015 pe politistul Gheorghe Ionescu, decedat ulterior din cauza ranilor, a fost condamnat definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la 22 de ani si 10 luni inchisoare pentru omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenta…

- SENTINTA DEFINITIVA…Condamnat initial la 6 ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri, traficantul vasluian Ionut Pauc a gasit intelegere la Curtea de Apel Iasi. Astfel, magistratii ieseni au decis condamnarea acestuia la 5 ani si doua luni de inchisoare. Complicele acestuia,…

- De asemenea, instanta suprema mentine pedeapsa initiala, de trei ani si sase luni de inchisoare, pentru fostul deputat Mihai Banu, caruia i-a fost repins apelul. Totodata, magistratii instantei supreme mentin decizia din prima instanta, pronuntata de Curtea de Apel Bacau, de a confisca de la cei doi…

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare,…

- Vasile Balint zis "Sile Camataru" a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar de infracțiuni de violența - șantaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Inițial,…

- Un tanar in varsta de 20 ani, din Ocna Mureș, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Decizia a fost pronunțata luni, 20 noiembrie 2017, la Tribunalul Alba și poate fi contestata la Curtea de Apel. Agresiunea a avut loc in 8 decembrie 2016. Rostaș…

- Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe subcomisarul Florin Vasile Popescu de la IPJ Suceava la sase ani si 10 zile de de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de luare de mita, trafic de influenta si fals in declaratii. In prima instanta, judecatorii de la Tribunalul Suceava l-au condamnat pe…

- Un barbat, administrator la o firma din județul Brașov a fost condamnat definitiv de magistrații Curții de Apel Brașov la 4 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Potrivit procurorilor, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri europene nerambursabile de aproximativ 500.000 de lei, in cursul anului…