Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs miercuri seara, iar, la ora transmiterii stirii, baiatul de patru ani se afla la terapie intensiva. Medicii au reusit sa-l stabilizeze, dar copilul a ramas sub supraveghere, scrie Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, baiatul din Focsani a ajuns…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Un grav accicentu rutier a avut loc, miercuri seara, în municipiul Constanța, pe soseaua Mangaliei. Din primele informații o familie formata din bunica, mama, tata și un copil de aproximativ trei ani a fost spulberata de o mașina, anunta Ziua de

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe Soseaua Mangaliei in zona Doraly. Din primele informatii o familie formata din mama, tata si un copil de un an si cinci luni a fost spulberata de o masina. ...

- Luni, 12 februarie, a avut loc prezentarea activitatii derulate, in anul 2017, de Agentia Nationala Antidrog (ANA). Agentia Nationala Antidrog, institutie cu rol de coordonator national in domeniul combaterii consumului drogurilor, are atributii complexe, pornind de la elaborarea…

- Trei persoane au ramas incarcerate și un copil de 6 ani a fost preluat de medici in stop cardio-respirator, in urma unui accident produs la ieșirea din Buziaș spre Lugoj. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers.

- Doi soti din localitatea Borosesti, comuna Scanteia, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce casa in care locuiau a luat foc in timp ce ei, se pare, dormeau. Victimele, o femeie in varsta de 59 de ani si un barbat in varsta de 62 de ani, au fost transportate in Unitatea de Primire Urgente (UPU)…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara face un apel urgent. Oamenii cu suflet mare, cu grupa de sange AB negativ, sunt incurajați sa doneze sange, astazi, pentru doua cazuri grave, internate la spitale din Timișoara. “Atenție, urgent. Facem apel la donatorii cu AB negativ. Incepand de maine…

- Situație grava la Institututul de Oncologie din Iași: un pacient bolnav de cancer a murit din cauza virusului gripal AH1N1. Alți 10 pacienți au luat virusul, dintre care doi sunt in stare grava. Conducerea institutului a hotarat ca in spital sa mai intre doar personalul medical.

- Un muncitor care curața un rezervor de apa gol a cazut in interiorul recipientului de la aproximativ cinci metri, fiind dus in stare grava la spital. Incidentul s-a petrecut in localitatea hunedoreana Turdaș, iar la fața locului au intervenit pompierii și un echipaj de prim ajutor ai Detașamentului…

- Doi elevi au fost impuscati, iar alti trei au scapat cu rani usoare, dupa ce o fata de 12 ani a deschis focul intr-o sala de clasa. Un baiat de 15 ani e in stare critica la spital, dupa ce a fost ranit la cap de unul dintre gloante.

- UPDATE Informațiile sunt contradictorii. In timp ce unele posturi de televiziune spun ca spitalul e in carantina, directorul unitații infirma. Reprezentantii spitalului spun ca au inchis imediat sectia de Primiri Urgente pentru a o dezinfecta.Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul…

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Timisoara, Andreea Borboros a declarat pentru News.ro ca pacientii internati in acelasi salon cu barbatul care s-a sinucis au observat ca acesta lipseste si au chemat asistenta de garda. "Pacientul in varsta de 77 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri…

- Un copil de 9 ani, victima a unui accident, a fost dat afara din spital la Oradea, desi era in stare foarte grava. A fost victima unui accident, iar cei din conducerea spitalului sustin ca legea ii obliga sa le ceara bani parintilor pentru spitalizare, pe motiv ca accidentul s-ar fi produs din cauza…

- Cinci tineri buzoieni au ajuns marți la Spitalul Județean Braila, unul fiind in stare grava, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN2B, in localitatea Baldovinești. David Onica, in varsta de 24 de ani, din Ramnicu Sarat, este internat la Spitalul Județean Braila. Prietenii sai fac apel pe…

- Un accident foarte grav s-a petrecut miercuri, in jurul orei 14:00, pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. Primele informații indica faptul ca un barbat care se afla la volanul unui autoturism marca Renault și care circula pe DN7, din direcția Pauliș inspre Arad, in dreptul Monumentului…

- Dupa decesul tanarului de 18 ani de la Economic a carui moarte se presupune ca a survenit in urma consumului de etnobotanice, alte victime ale acelorasi substante sunt transportate la spital. Luni seara, doi tineri și-au imparțit pumni și picioare pana cand au cazut la pamant, fiind nevoie de intervenția…

- Victima a fost transportata de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu-Mures, iar din fisa de constatare preliminara intocmita de catre Institutul de Medicina Legala Targu-Mures a rezultat ca „a prezentat o plaga cranio cerebrala temporo-parietala stanga, fractura craniana cu infundare…

- Un grav accident a avut loc pe DE 578, intre localitatile Sandominic si Izvoru Muresului. Doua masini s-au facut praf. In unul dintre autoturisme se afla o familie cu doi copii, iar in urma accidentului mama si unul dintre copii au decedat, iar celalalt copil este in stare grava, fiind resuscitat…

- In urma analizarii documentației medicale intocmite pacientei CM in data de 28.12.2017 (*reamintim ca, din nefericire, pacienta a decedat), a declarațiilor medicilor implicați in acordarea asistenței medicale susnumitei, a declarațiilor personalului care și-a desfașurat activitatea in Unitatea de Primiri…

- O eleva din Focsani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa se sinucida. Fata a fost gasita de o colega in toaleta scolii, informeaza Romania TV.Adolescenta este eleva in clasa a IX a la liceul Pedagogic din Focsani. Aceasta a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa si taie…

- Un tanar din Poienile Zagrei este in stare grava dupa ce s-a accidentat in padure. Echipajele medicale il vor prelua pe acesta de la domiciliu și il vor transporta la Unitatea de Primiri Urgențe Bistrița.

- Patru copii din localitatea Nepos, judetul Bistrita-Nasaud, care mergeau spre scoala, au fost loviti in plin, marti dimineata, de o masina. Pana la aceasta ora, unul singur a ajuns la spital, iar ceilalti trei sunt evaluati de catre medici. Cei 4 elevi din localitatea Nepos au fost loviti de o masina…

- Un copil in varsta de un an din localitatea vasluiana Vetrisoaia a fost transportat duminica dimineata in stare de inconstienta la spitalul din Husi, dupa ce s-a intoxicat cu fum urmare a unui incendiu.

- Un copil in varsta de 1 an din localitatea vasluiana Vetrisoaia a fost transportat duminica dimineata in stare de inconstienta la spitalul din Husi, dupa ce s-a intoxicat cu fum urmare a unui incendiu.

- Un copil in varsta de un an din localitatea vasluiana Vetrisoaia a fost transportat duminica dimineata in stare de inconstienta la spitalul din Husi, dupa ce s-a intoxicat cu fum urmare a unui incendiu.

- Unitatea de Primiri Urgente este sufocata de pacientii ale caror afectiuni sunt de competenta medicului de familie si care aleg aceasta varianta pentru a beneficia de investigatii de specialitate rapid si gratuit.

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare efectueaza joi o ancheta dupa ce un copil de un an si jumatate a decedat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU), a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al institutiei, Constantin Demian. Potrivit acestuia, copilul de un an…

- Caz socant la o gradina zoologica din regiunea Primorsk din Rusia. Un copil de doar doi ani a fost atacat de un leopard dupa ce s-a apropiat prea mult de voliera animalului. Micutul este internat in stare grava.

- Carutele neechipate cu semnalizari pe timp de noapte sunt in continuare un real pericol pe drumurile judetului, iar consecintele accidentelor produse din cauza slabei vizibilitati a acestora sunt dintre cele mai grave.Un astfel de accident rutier grav a avut loc duminica seara, un copil de 10 ani ...

- Un pacient a fost umilit de un medic de la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi, care i-a rupt și fișa medicala țipand la el. Medicul de garda a respins internarea unei paciente care a chemat ambulanța pentru ca se simtea rau si chiar a rupt documentele. Potrivit site-ului OchiulClujean.ro,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Gugesti, a murit la Spitalul judetean Focșani, dupa ce a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente, cu arsuri grave. Barbatul a fost internat in cadrul sectiei Terapie Intensiva si prezenta arsura prin flacara de grad III și IV, pe aproximativ 20% din…

- Primul pacient al anului 2018 la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul SJU Satu Mare a fost o femeie in varsta de 38 de ani, cu probleme respiratorii. Pacienta a ajuns la UPU in data de 1 ianuarie, la ora 0.14 minute. In total, in prima și a doua zi a anului, pana ora 13.00, […]

- Un copil de 3 ani din comuna Maieru, judetul Bistrita-Nasaud, a ajuns, miercuri seara, la spital cu arsuri de gradele I si II pe o mana si pe un picior, dupa ce a tras de pe foc o oala plina cu lapte fierbinte pe el si s-a oparit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 52 ani, din Motru, judetul Gorj, a murit, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, dupa ce un container metalic a cazut pe el, in timp ce se afla la cumparaturi intr-un supermarket din Banie, transmite MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Dolj, Florin Cocosila,…

- ANCHETA LA CENTRUL SPA BARLAD FARA SANSA… Barbatul care s-a inecat in piscina Centrului de Revitalizare si Loisir (Centrul SPA) Barlad este in stare grava, in coma de gradul IV, cu status post inec, la ATI Reanimare, medicii fiind extrem de rezervati in privinta sanselor acestuia de supravietuire. Familia…

- Omul este cardiac si duminica dimineata, in jurul orei 6:00, a sunat la 112 sa ceara ajutor medical fiindca acuza dureri in piept. In timp ce echipajul medical de la Ambulanta din Valea lui Mihai (asistenta Mihaela Seteanschi si ambulantierul Kiss Laszlo) il evalua, omul a intrat in…

- Un polițist local din Buzau se afla in stare grava la spital, dupa ce i s-a facut rau in sediul instituției. In prezent, medicii il resusciteaza pentru a-l menține in viața. Barbatul are 57 de ani, este angajat al Poliției Locale inca din anul 2008 și lucra la compartimentul Paza. In momentul cand i…

- Un autovehicul condus de un cetațean român s-a lovit frontal, luni, de un automobil în care se afla un cuplu italian. Evenimentul s-a produs pe strada provinciala dintre localitațile Borghetto Lodigiano și Graffignana.

- Agent de paza batut de un vizitator, la un spital din Botoșani. Un agent de paza de la Spitalul Judetean de Urgența Mavromati, județul Botoșani, a fost batut de un vizitator, pentru ca acesta i-a interzis accesul in afara orelor de vizita. Intamplarea a avut loc vineri, 7 decembrie, cand un barbat insotit…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost transportat, duminica, de urgența, la Spitalul Universitar, acuzand o durere toracica. Surse medicale citate de Agerpres au precizat ca Arșinel se afla la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Universitar de Urgența București. “Actorul a fost dus la Spitalul Universitar…

- Aceste recomandari au fost emise dupa ce Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, urmare a unui articol aparut in presa locala in 13 aprilie, in care se relata ca o fetita de cinci ani care frecventeaza grupa mijlocie a unei gradinite din Slatina a cazut de la etajul I al cladirii in care functioneaza…

- Peste 20 dintre de politisti din judetul Hunedoara au donat sange, in dorinta de a-l ajuta Dan Ciprian Sfichi, politistul din Suceava ranit grav, dupa ce a fost atacat cu o sabie, de un interlop.

- Un tanar din Iași și-a introdus aer comprimat in anus cu un pistol pentru ca ar fi vrut sa se racoreasca. Gluma l-a costat scump pe barbatul de 18 ani care a ajuns in stare grava la spital. Incidentul bizar este anchetat de Inspectoratul Teritorial de Munca Iași și de Poliție. Accidentul de…

- Doi barbati sunt cautati de politisti, dupa ce au ucis sofer, iar pe sotia acestuia au ranit-o. Cei doi fusesera luati la „autostop” din orasul Slobozia, iar dupa ce i-au atacat cu cutitul pe cei doi soti au reusit sa fuga, pentru gasirea acestora fiind mobilizate numeroase forte de ordine Potrivit…