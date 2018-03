Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 9 ani și-a impușcat mortal sora de 13 ani pentru ca nu a vrut sa-i dea consola video sa se joace. Mama celor doi era in casa dar in alta camera, scrie BBC News citand presa americana Fetița de 13 ani din Mississippi a murit dupa ce a fost impușcata de fratele ei in timpul unui joc video.…

- Tragedie in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea. Baiatul acestuia, in varsta de 17 ani, a murit joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul a fost dus la spital, in coma profunda, in stop cardio-respirator, dar nu a mai putut fi salvat. Medicii legisti au efectuat…

- Cel care a sesizat Politia este mecanicul trenului. Deocamdata nu se stie exact cum s-a produs accidentul, daca batranul nu a auzit ca vine trenul sau daca a vrut sa se arunce in fata lui. ''Un barbat in varsta de 76 de ani din localitatea Nucet a fost accidentat mortal de un tren. Din primele…

- Ouale de ciocolata cu surprize sunt de ani de zile desertul preferat al copiilor din intreaga lume. Medicii, insa, trag un semnal de alarma si avertizeaza parintii sa nu ii lase pe cei mici nesupravegheati atunci cand se joaca cu obiecte mici

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Tragedie intr-o familie din raionul Florești. Un copil de numai un an a decedat la scurt timp dupa ce a fost lovit de metrou, iar mama acestuia a fost transportata la spital. Totul a avut loc ieri, intr-o suburbie a Moscovei, Federația Rusa.

- Un barbat care trecea intamplator pe langa curtea batranului, l-a observat pe acesta prabusit in nameti. Omul a sunat imediat la 112, dar medicii sositi la fata locului au constatat ca batranul murise de cateva ore. Localnicii spun ca batranul inghetat era consumator de bauturi alcoolice,…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- O fetița in varsta de 12 ani care a cazut duminica de la etajul opt al unui bloc din Deva, fiind transportata la spital in stare grava, a murit din cauza multiplelor leziuni interne si externe. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat…

- In jurul orei 11.25 s-a primit un apel pe 112 care anunta faptul ca un copil a cazut de la inalțime, in Deva, pe strada Eminescu. La fata locului s-a gasit o fata de 12 ani, afirmativ cazuta de la inalțime, etajul 8 aflata in stop cardio-respirator. Echipajul SAJ, in colaborare cu Smurd Deva incep manevrele…

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O fetita de doar doi ani a murit dupa ce a fost gasita plutind intr-o piscina. Micuta a fost transportata la spital si s-a luptat timp de patru zile pentru viata sa. Din nefericire, mama sa a facut tragicul anunt, fetita sa a murit. Kelly Ryan, mama fetitei de doar doi ani, a postat pe Facebook un mesaj…

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita bolnava de cancer careia parintii i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela avea 9 ani. “Din pacate, fetita a decedat. (…) Durata ei de viata fusese estimata de specialisti undeva intre doua si sase luni. Fetita a fost diagnosticata cu cancer la varsta de doi ani.…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Mai multe victime, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in Austria. Poliția din Austria spiune ca o persoana a fost ucisa și alte 15 au murit, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca un tren a lovit o parte laterala a altui tren in jurul orei 12:25…

- O adevarata tragedie a cutremurat Ineul. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani din Ineu, fiul unui cunoscut profesor si fost director adjunct al Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, se intocea din Franta de la schi. Se pare ca a adormit la volan si a avut un accident de circulatie pe autostrada in Franta,…

- O furtuna violenta a lovit astazi insula Malta, curmand viața unui bistrițean care locuia și muncea alaturi de soție acolo. Un copac s-a prabușit pe furgoneta cu care cei doi mergeau la munca. Barbatul de 38 de ani a murit, iar soția sa este in spital.

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- Baiatul de 18 ani a murit la impact. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanta, insa pentru tanar a fost prea tarziu. Vecinii spun ca baiatul locuia intr-un apartament, impreuna cu tatal sau si cu mama vitrega. Femeia a fost dusa la politie pentru audieri, avand in vedere ca era singura…

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Un barbat sanatos tun a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Medicii au facut o grava eroare. Un barbat a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Rajesh a mers la un spital din Mumbai pentru a-si vizita mama. Femeia era supusa unei examinari intr-un cabinet in care se afla si un aparat RMN,…

- Un adolescent de 17 ani a murit in timp ce descarca furaje. S-a intamplat noaptea trecuta, in satul Magdacesti din raionul Criuleni. Accidentul s-a produs in timp ce baiatul, impreuna un coleg, se aflau intr-o remorca plina cu srot de floarea soarelui.

- [caption id="attachment_39775" align="alignleft" width="398"] Foto: deschide.md[/caption] Tragedie intr-o familie din satul Pitușca, raionul Calarași. Un baiat de 12 ani, care se dadea cu sania, a ajuns sub roțile unui camion, informeaza deschide.md . Accidentul a avut loc in dupa amiaza zilei de ieri…

- Catalin, un tanar de 18 ani din Buzau, si-a gasit sfarsitul in urma unei supradoze de etnobotanice. Elev la Colegiul Economic din oras, tanarul a ajuns la spital dupa ce a consumat mai mult decat o doza pe care o considera normala.

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Un puști de 15 ani a murit, dupa ce medicii l-au diagnosticat cu o forma ușoara de gripa și l-au trimis acasa. Sean Hughes, din Dublin, fusese adus la spital saptamana trecuta, iar medicii i-au dat...

- Un copil diagnosticat cu varicela a murit in condiții suspecte la Spitalul din Satu Mare. Fetița de un an și jumatate a fost consultata inițial de un medic care nu a considerat ca este necesara internarea ei, așa ca mama copilei a cerut sa plece acasa. A doua zi, micuța s-a stins din viața. O ampla…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, Constantin Demian, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca medicii au decis trimiterea fetitei la UPU Cluj-Napoca, dar starea acesteia s-a inrautatit si a murit. "La UPU Satu Mare a fost adusa, miercuri seara, o fetita de un an…

- O fetița de numai un an și șase luni a murit, joi dimineata, la Spitalului Județean de Urgența Satu Mare. Micuta a fost adusa cu ambualanta la spital, miercuri seara, cu temperatura de 39 de grade și semnalmentele varicelii, astfel ca medici i-au administrat un tratament adecvat,

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit o un cal intr un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia citata de Agerpres.ro. In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care…

- Tragedie in raionul Hancești. Un copil de zece ani a murit dupa ce o piatra a cazut peste el. Incidentul s-a produs vineri dupa amiaza in satul Nemțeni. Baiatul a venit in vacanța de iarna la rude. Acesta a fost chemat de prieteni la joaca, in timp ce bunica sa era cumparaturi.

- Copilul a ajuns la Spitalul Judetean Suceava in cursul zilei de marti, fiind diagnosticat cu stomatita, dar ulterior starea sa de sanatate s-a inrautatit. Baiatul a fost transferat la sectia de Terapie Intensiva din cadrul aceluiasi spital, unde a fost intubat. El a murit in cursul zilei de joi.…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- O fetita de doar un an si 11 luni din Mures a murit in noapte de Revelion in bratele mamei, dupa ce fratele tatalui i-a sucit gatul ca la pui. Drama s-a petrecut in satul Chinari, fara...

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in orasul Navodari, un copil in varsta de sase ani fiind lovit in timp ce traversa strada. Echipa medicala a mers pe strada Liliacului,…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. Fetita nu a mai fost dusa la…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- Primarului orașului Petatlan din Mexic a fost ucis in timp ce cina la un restaurant. Arturo Gomez Perez a murit la spital in urma ranilor suferite. Arturo Gomez Perez, primarul orașului Petatlan, situat in zona de sud a Mexicului a fost ucis in timp ce lua cina la un restaurant din oraș, scriu jurnaliștii…