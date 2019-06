Stiri pe aceeasi tema

- Un artist din Romania a povestit drama vietii sale! Tanarul a marturisit ca a aflat ca tatal care-l crestea nu era tatal lui natural, ci parinte vitreg. Artistul a mai spus ca un alt lucru care-l urmareste este imaginea tatalui vitreg, care-si injunghia sotia.

- Papa Francisc a ajuns vineri in Romania, puțin inainte de pranz. Suveranul Pontif a fost intampinat pe aeroportul Otopeni de Carmen și Klaus Iohannis. Soția președintelui Romaniei a ales, pentru aceasta intalnire istorica, o rochie creata de Eli Laslean, cu un mesaj special, informeaza Click.ro.Citește…

- S-au cunoscut in urma cu 11 ani și le-a trebuit mai puțin de un an sa ajunga in fața ofițerului de stare civila. Muzicianul Zoli Toth și Ioana, soția lui, aniverseaza acum 10 ani de la nunta, bucurie pe care au marcat-o deja intr-un party restrans, in patru, alaturi de fetele lor - Timea, 9 ani, și…

- Mihai Mitoșeru are o relație speciala cu mama sa, insa soția lui are o relație absolut minunata. In mod surprinzator, femeia iși adora nora, demontand mitul conform caruia mamele de baieți sunt niște soacre greu de suportat. Camelia Mitoșeru și-a crescut singura fiul inca de cand avea cateva luni, iar…

- Andreea Raicu a fost una dintre cele mai indragite și apreciate prezentatoare de televiziune din Romania, insa aceasta a preferat sa se retraga de pe micile ecrane, chiar daca nu și din lumina reflectoarelor, in prezent fiind dedicata trup și suflet antreprenoriatului. Andreea Raicu, in varsta de 41…

- Judecatorul Cristi Danileț susține ca parinții nu trebuie sa raspunda in numele copiilor, mai ales in contextul in care orice persoana peste 14 ani raspunde singura pentru faptele sale sale penale. Precizarea vine in contextul in care in ultimele zile cazul lui Mihai Pleșu, fiul lui Andrei Pleșu,…

- Ana-Maria Stoian, soția actuala a lui Marian Mexicanu, va deveni mama. Cuplul a primit vestea cea mare la doar o luna de la cununia civila. Artistul mai are doi copii din prima casnicie, iar acesta va fi primul al cuplului, proaspat casatorit. Nunta anului in LUMEA MANELELOR! S-a casatorit…