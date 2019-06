Stiri pe aceeasi tema

- LIPOVA. Orasul de pe Valea Muresului ramane fara primar. Actualul edil-sef, Mircea Iosif Jichici, isi pierde mandatul, dupa ce Agentia Nationala de Integritate a constatat ca acesta s-a aflat in conflict de interese. Raportul ANI a fost facut public inca din luna martie a anului 2016. De atunci, insa,…

- Președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, ii cere demisia primarului orașului, Astrid Cora Fodor, dupa ce edilul a pierdut, la Inalta Curte de Casație și Justiție, procesul cu Agenția Naționala de Integritate, care constatase starea sa de incompatibilitate, transmite Mediafax.Inalta Curte de Casație…

- Primarul Ion Georgescu de la Mioveni a caștigat, joi 16 mai, procesul cu ANI (Agenția Naționala de Integritate), dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis recursul impotriva unei sentinte a Curtii de Apel Pitesti de acum trei ani prin care acesta fusese declarat in conflict de interese administrativ.…

- ARAD. Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat definitiv procesul in care Adelin Vlai, avocat din Arad, a fost judecat pentru trafic de influenta in forma continuata. Dupa ce Curtea de Apel Timisoara l-a condamnat pe Vlai la trei ani de inchisoare cu suspendare, acesta si-a regandit tactica si…

- Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Buzau a caștigat definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate. Un complet al Inaltei Curți de Casație și Justiție a respins joi recursul ANI la soluția pe fond data in 2016 de judecatori ai Curții de Apel București care i-au dat castig de cauza lui…

- Declarat incompatibil de inspectorii de integritate, consilierul județean Dionisie Dumitrașcu a deschis acțiune in instanța impotriva Agenției Naționale de Integritate. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Curții de Apel Bacau, in ziua de 11 aprilie, insa va mai dura pana ce va primi termen. Și procesul…

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica (PSD), a fost demis in dimineata zilei de marti, 19 martie. Emilian Dragnea, prefectul de Arges, a semnat ordinul de incetare a mandatului primarului. Acesta din urma a pierdut definitiv in septembrie 2018 la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Agentia…

- Pe 1 octombrie 2018, primarul Cornel Ionica pierdea definitiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). ANI l-a gasit in 2016 in conflict de interese pe primarul Pitestiului, insa acesta a contestat in instanta raportul inspectorilor de integritate. Conform…