Un album postum al lui Leonard Cohen va fi lansat la 22 noiembrie

- Albumul „Thanks for the Dance”, bazat pe schite muzicale ale lui Leonard Cohen, va fi lansat de Sony pe 22 noiembrie. Pentru acest material de studio au colaborat Beck, Jennifer Warnes, Damien Rice, Daniel Lanois si membri ai trupelor National si Arcade Fire.

- Noul și mult așteptatul album al Rihannei este foarte posibil sa fie lansat anul acesta, in decembrie, potrivit mai multor jurnaliști francezi, informeaza contactmusic.com. Jurnalistul Steven Bellery a scris pe Twitter, potrivit ContactMusic: „Noul album al @Rihannei va fi lansat in decembrie! #OpenSessionUniversal”…

- Muzicianul american Iggy Pop si-a lansat vineri al 18-lea album de studio, „Free”, scris impreuna cu Leron Thomas, compozitor, si Sarah Lipstate, regizoare si compozitoare, cunoscuta pentru proiectul Noveller.

- Cantareata pop americana Taylor Swift si-a prezentat noul album si a castigat mai multe premii luni seara la MTV Video Music Awards (VMA), intr-o gala in cadrul careia interpreta rap Missy Elliott a fost recompensata pentru intreaga cariera, informeaza AFP. Taylor Swift, impulsionata de…

- Cantareata americana Taylor Swift a lansat vineri un nou album de studio, "Lover", care abunda in ode aduse iubirii si opiniilor asumate, informeaza AFP. "Acest album reprezinta cu adevarat o celebrare a iubirii in toata complexitatea sa, confortul si haosul ei", a declarat pe Twitter artista americana…

- Cantareata rap americana Missy Elliott, a lansat joi seara un nou album de studio, "Iconology", care reprezinta primul ei material discografic dupa o pauza de 14 ani, informeaza contactmusic.com. Artista, in varsta de 48 de ani - care nu mai lansase un album de la "The Cookbook" din 2005 -, si-a surprins…

- Beth Hart a revenit pentru a treia oara in Romania, la cel mai important festival de blues din tara noastra, in urma cu doua saptamani. Desi se afla in turneul „Fire On The Floor”, a cantat pe Valea Lotrului, la Brezoi - Valcea, piese de pe noul album pe care l-a lansat chiar a doua zi dupa participarea…

- Timișoreanca Amalia Gaița a lansat un videoclip live la piesa „May 3rd“, melodie care se va regasi pe urmatorul material discografic al artistei. Amalia Gaița a interpretat aceasta piesa și in cadrul concertului ei susținut in luna martie la Reflektor Venue, unde alaturi de Vlad Cotruș, Mihai Moldoveanu…