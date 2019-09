Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. ,,In fapt, un barbat, in varsta de 34 ani, care a condus…

- Doua masini s-au lovit violent pe strada Ismail intersectie cu Mihail Kogalniceanu, iar unul dintre automobile a fost proiectat intr-un pilon. Potrivit oamenilor legii, in urma impactului, un pasager a fost ranit si a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a fost transportat duminica dimineața la Spitalul Elias din Capitala dupa ce a fost ranit grav intr-un accident rutier soldat cu un deces, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliție. Brigada Rutiera a Capitalei…

- O autospeciala de politie care se deplasa pe soseaua Colentina a intrat în coliziune cu un autovehicul la intersectia cu soseaua Andronache, iar soferul acestuia a fost ranit usor, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Vineri, 23 august, intre orele 08.00-10.00, are loc evenimentul sportiv "Bucharest bicycle tour", organizat de Academia de Studii Economice (ASE). Acesta se va desfasura pe urmatorul traseu: interiorul campusului de la A.S.E. str. Mihail Moxa nr. 11 - Calea Victoriei - Bd. Dacia - Piata Romana - Bd.…

- Asociatia 'ACCEPT' organizeaza sambata, intre orele 17,00 - 20,30, un mars pentru promovarea tolerantei si diversitatii pe traseul: Calea Victoriei - bulevardul Regina Elisabeta - Piata Universitatii, zona statuilor, adunare publica la care organizatorii estimeaza participarea unui numar de aproximativ…

- Un accident soldat cu patru raniți a avut loc, in urma cu puțin timp, in București, la intersecția Calea Moșilor cu strada Olari.Citește și: Mircea Badea il ataca dur pe Klaus Iohannis: ‘Cainele nu pleaca de la macelarie’ O femeie care se afla la volanul unei mașini nu ar fi acordat…