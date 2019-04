Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 20 ani, Volodimir Zelenski a aruncat in derizoriu scena politica ucraineana in calitate de actor de comedie, insa acum, devenit presedinte, se va confrunta cu provocari extrem de serioase, cu interlocutori redutabili, indiferent daca este vorba de Vladimir Putin, FMI sau o clasa politica ostila,…

- Volodimir Zelenski a fost ales noul președinte al Ucrainei cu 73 la suta din voturi, potrivit exit-poll-ului, relateaza AFP. Actorul de comedie, un novice in politica, il invinge astfel pe Petro Poroșenko, in al doilea tur al scrutinului. Președintele Poroșenko, invins, și-a felicitat adversarul,…

- Rezultat spectaculos in alegerile din Ucraina! Sondajele facute la iesirea de la urne il dau castigator pe actorul de comedie Volodimir Zelenski. El ar fi obținut 73% din voturi. Actualul presedinte, Petro Porosenko, a fost preferat de 25% dintre alegatori.

- Asteptari ale romanilor din Ucraina de la viitorul presedinte A voter walks past an information placard bearing portraits of the both candidates - President Petro Poroshenko and comedian Volodymyr Zelensky - at a polling station during the second round of Ukraine's presidential election in Kiev on April…

- "In 19 aprilie voi avea o dezbatere cu Porosenko pe Stadionul Olimpic din Kiev, cu conditia sa-i pot pune orice fel de intrebari", a declarat Zelenski intr-o inregistare video postata pe Telegram.Anterior, Porosenko a declarat ca ar dori sa aiba o dezbatere cu Zelenski in data de 14 aprilie.Liderul…

- Candidatul la presedintia Ucrainei, actorul de comedie Vladimir Zelenski, a declarat luni ca va avea în 19 aprilie dezbaterea finala cu Petro Porosenko, actual presedinte si contracandidatul sau pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, ce va avea loc pe 21 aprilie, informeaza agentia…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski isi mareste avansul fata de principalii sai contracandidati in cursa pentru alegerile prezidentiale care se vor desfasura la 31 martie in Ucraina, potrivit unui nou sondaj de opinie dat publicitatii luni, citat de Reuters. Conform sondajului realizat…

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…