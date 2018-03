Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va lasa Uniunea Europeana sa sustina scutirea de tarifele aplicate de Statele Unite importurilor de otel si aluminiu, chiar daca iese din blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, transmite Bloomberg, conform news.ro.Fox a spus ca atata timp…

- Comisia Europeana pregateste legislatia prin care va cere tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, scrie marti cotidianul german Die Welt, citat de Reuters. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca…

- 'Cresterea economica puternica a Romaniei necesita continuarea reformelor structurale si a consolidarii fiscale. Gradul de ocupare a fortei de munca a continuat sa creasca in 2017, iar rata somajului a atins unul din cele mai scazute nivele din ultimii 20 de ani. Datorita eliminarii de taxe si cresterilor…

- USR il avertizeaza pe Eugen Teodorovici sa nu se joace cu cota de 2% pentru ONG-uri. Ministrul a declarat ca dorește creșterea cotei, iar in acest context, USR dorește sprijinul parlamentarilor PSD pentru a trece un proiect de lege care prevede o cota de 3,5% pentru ONG-uri. Ministrul Finantelor nu…

- In urma Comunicarii publicate de catre Comisia Europeana “Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul 2020” prin care se propun noi condiționalitiați pentru accesarea fondurilor europene din urmatorul exercițiu financiar,…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles, potrivit stiripesurse.ro. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta vreodata vreun acord care sa puna in discutie integritatea constitutionala a Regatului Unit, comentand pe marginea proiectului de tratat cu privire la Brexit publicat de Bruxelles miercuri, care mentioneaza Irlanda, relateaza AFP conform…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- „Pot confirma ca problema domniei legii și a luptei impotriva corupției a fost adusa in discuție in cadrul intalnirii de catre Donald Tusk”, a declarat pentru Digi24 , Preben Aamann, purtatorul de cuvant al președintelui Consiliului European. Intalnirea cu Donald Tusk a fost singura care nu a fost…

- Salariații care stau acasa, dar sunt obligați sa raspunda apelurilor angajatorului sau sa efectueze anumite sarcini, trebuie remunerați, pentru ca timpul in care aceștia stau de garda sau de permanența trebuie considerat ”timp de lucru”, a decretat Curtea Europeana de Justiție. Decizia reprezinta o…

- Comisia Europeana a relansat procesul de extindere a Uniunii cu sase tari din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia si Hertegovina si Macedonia, Serbia si Muntenegru. Dar pentru aceasta regiune se bat si alti actori precum Rusia si China.

- Vizita primului ministru la Bruxelles este primul examen politic al doamnei Dancila. A fost primita ca un novice, cu sfaturi și atenționari discrete. Juncker nu a rezistat sa nu faca un spirit de gluma, menționand ca este al cincilea premier roman pe care il primește și ca spera sa fie și ultimul STOP ținut,…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, cu 157 de voturi "impotriva", 96 de voturi "pentru" si 16 abtineri, motiunea simpla intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", initiata de PNL. Motiunea impotriva ministrului Muncii a fost dezbatuta luni in plenul…

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, se arata consternat de scrisoarea transmisa catre presedintele Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. Eurodeputatul social-democrat subliniaza ca este vorba de un document care contine…

- A fost elaborat un nou document al Comisiei Europene privind viitorul buget al Uniunii, conform caruia platile mijloacelor financiare vor fi conditionate de statul de drept - anunta Polskie Radio. In ianuarie acest an, comisarul Uniunii pentru problemele justitiei, Vera Jourova, a confirmat oficial…

- Guvernul obliga firmele care au peste 50 de angajați sa inființeze o funcție de expert in egalitate de șanse. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Executivul discuta proiectul de lege privind combaterea violenței in familie și urmeaza sa stabileasca prevederile…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta publicarea de catre Comisia Europeana, la 6 februarie 2018, a Strategiei privind „O perspectiva credibila de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE in regiune”, document programatic așteptat atat de catre partenerii din regiune, cat și de…

- Comisia Europeana a prezentat marti on strategie de aderare pentru sase tari balcanice intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters. Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.

- Uniunea Europeana da lovitura decisiva companiilor care nu respecta standardele in privinta alimentelor! Comisia Europeana va testa produsele alimentare din 16 tari ale Uniunii. Decizia a fost luata dupa...

- Problema standardelor duble ale calitatii produselor alimentare vandute de unele companii in est, fata de cele din vest, este luata in serios de Comisia Europeana, care a anuntat vineri ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie…

- Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste…

- Conform Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), dintre cele 1.011 cazuri de nerespectare a ordinelor de protectie inregistrate anul trecut, 650 au fost in mediul urban, iar 361 in mediul rural. Ministrul de Interne a declarat luni ca anul trecut au fost emise peste 3.000 de ordine…

- Comisia Europeana a chemat, astazi, la Bruxelles, noua tari ale Uniunii, printre care si Romania, care incalca normele de calitate a aerului. Potrivit purtatorului de cuvant al Comisiei, Margaritis Schinas, este ultimul avertisment inainte de actionarea in instanta, care ar putea duce la sanctiuni financiare.…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Comisia Europeana doreste reforme care sa asigure justitiei o mai mare independenta, o functionare mai buna si o mai mare incredere din partea opiniei publice, potrivit comisarului european. Evolutiile din Romania pot genera preocupare ca lucrurile nu se indreapta in directia potrivita, a…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu i-au trimis o scrisoare deschisa lui Juncker. Cei doi lideri ai Coaliției au trimis inalților deminitari UE o scrisoare in ceea ce privește legile justiției. Aceștia spun ca liderii UE nu au fost informați corect. Raspunsul vine dupa ce Comisia Europeana a criticat…

- Sena s-a revarsat, la Paris, nivelul fluviului fiind miercuri de peste cinci metri si estimandu-se ca sambata va ajunge la 6,2 metri. Autoritatile pariziene au constituit o celula de criza, iar Muzeul Luvru si-a inchis o parte a nivelului rezervat colectiei de arta islamica, relateaza presa franceza.Muzeul…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind modificarile legislative in domeniul justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei,…

- Romania este unul dintre statele membre UE in care procentul discursurilor ilegale de incitare la ura eliminate din mediul online de companiile IT depaseste media europeana (76,2% vs. 70%), potrivit celei mai recente evaluari a Codului de conduita pe aceasta tema, publicata de Comisia Europeana. Statistica…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat…

- Toti salariatii din Romania au dreptul, in fiecare an, la un numar minim de zile de concediu de odihna, in conformitate cu legislatia in vigoare. Concediul de odihna este platit de angajator, iar salariatii nu pot renunta, in niciun fel, la acesta. Concediul de odihna este unul dintre concediile la…

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii...

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Cine se pricepe la calculatoare va avea un loc de munca asigurat in viitor. Cel putin asta arata studiile recente. Raman in top, cu meserii de perspectiva, si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii. Chiar şi aşa, angajatorii vor fi nevoiţi să le ofere condiţii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Angajatorii din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, care apeleaza la lucratorii casnici, lucratorii angajati marginal cu fractiune de norma sau lucratorii cu contracte de foarte scurta durata vor fi nevoiti sa respecte o serie de norme privind informarea acestora, potrivit unei propuneri de directiva…

- Deputatul USR, Catalin Drula, a sesizat Serviciul de Protectie si Paza (SPP), miercuri, dupa ce deputatilor Uniunii care au vrut sa-si sustina amendamentele la Legile justitie in plen le-a fost blocat accesul la intrarea in plenul Senatului.

- Comisia Europeana ar putea sa declanseze miercuri, dupa luni de avertismente, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, relateaza AFP. Varsovia este convinsa ca Bruxellesul se va multumi sa…

- Deputatul USR, Catalin Drula, a sesizat Serviciul de Protectie si Paza (SPP), miercuri, dupa ce deputatilor Uniunii care au vrut sa-si sustina amendamentele la Legile justitie in plen le-a fost blocat accesul la intrarea in plenul Senatului.

- Comisia Europeana a decis modificarea Politicilor Agricole Comune (PAC), domeniu cheie care beneficiaza de cea mai mare cota din fondurile Uniunii. Miza PAC a fost intotdeauna foarte importanta, Marea Britanie ducand un adevarat razboi cu CE, in perioada Teatcher, tocmai din cauza cotelor alocate…

- Liderii tarilor membre trebuie sa decida vineri daca Londra a facut 'progrese suficiente' in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului - 'factura divortului' dintre Marea Britanie si UE, frontiera intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord si drepturile cetatenilor…