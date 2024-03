Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Comisia Europeana a lansat programul de lucru pentru instrumentul de consolidare a industriei europene de aparare prin achizitii publice in comun (EDIRPA) si al patrulea program anual de lucru al Fondului european de aparare (FEA), arata comunicatul de presa al Executivului european. Impreuna,…

- Comisia Europeana a publicat vineri statistica preliminara referitoare la accidentele rutiere mortale produse in 2023, iar tara noastra nu mai e campioana UE la acest capitol. Anul trecut, aproximativ 20.400 de persoane au fost ucise in accidente rutiere in Uniunea Europeana (UE), in usoara scadere,…

- Manifestul PPE de la București vorbește clar despre planul de inarmare a Uniunii Europene, mai ales dupa ce Donald Trump a lasat sa se ințeleaga ca nu toate statele NATO sunt, de fapt, aparate. UE se pregatește de razboi? Cel puțin așa se ințelege din manifestul pe care liderii PPE il vor adopta la…

- Comisia Europeana a cerut marti Bancii Europene de Investitii (BEI) sa-si schimbe anul acesta politica pentru a finanta proiecte de aparare, in conditiile in care Europa cauta sa-si majoreze urgent productia in acest domeniu, pentru a se pregati de o potentiala agresiune ruseasca, transmite Reuters.

- Comisia Europeana a cerut marti Bancii Europene de Investitii (BEI) sa-si schimbe anul acesta politica pentru a finanta proiecte de aparare, in conditiile in care Europa cauta sa-si majoreze urgent productia in acest domeniu, pentru a se pregati de o potentiala agresiune ruseasca, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters preluat de Agerpres. "Europa…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Romania nu are niciun risc sa fie angajata in vreun razboi si nu a fost niciodata mai sigura din acest punct de vedere. ”Haideti sa stam linistiti ca Romania nu va intra in niciun razboi. Chiar daca este an electoral, cred ca trebuie sa fie o linie rosie…

- Aceasta informație a fost raportata mass-mediei germane de catre o sursa din cadrul unei agenții de informații europene. Liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, ar putea ataca Europa in 2024 sau 2025. El va aștepta momentul in care Statele Unite se vor trezi ‘fara lider’ și nu vor putea sa-și ajute…