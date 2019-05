Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis luni asistenta pentru Ucraina in vederea restabilirii integritatii sale teritoriale, in ziua in care Volodimir Zelenski a fost investit in functia de presedinte al acestei tari, transmite dpa. Merkel a facut aceasta promisiune in timpul unei vizite la o baza…

- Volodimir Zelenski, noul președinte al Ucrainei, a anunțat luni ca va iniția procedura de dizolvare a Radei Supreme, legislativul unicameral de la Kiev, subliniind necesitatea convocarii de alegeri legislative anticipate, informeaza agenția de știri UNIAN potrivit mediafax. Noul lider de la…

- Rusia nu a fost invitata la ceremonia de investire a noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Kiev, Ekaterina Zelenko, subliniind ca au fost invitati doar reprezentantii statelor cu care Ucraina coopereaza strans, potrivit…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Volodimir…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a apreciat luni ca Moscova are 'o sansa' de a-si imbunatati relatiile cu Ucraina dupa alegerea noului presedinte ucrainean in persoana lui Volodimir Zelenski, adaugand totusi ca nu vrea sa-si faca 'iluzii', relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: VIDEO Imagini…

- Expertul politic Dionis Cenusa considera ca odata cu victoria lui Volodimir Zelenski la prezidentialele din Ucraina, apare o sansa pentru Igor Dodon de a avea prima sa vizita oficiala la Kiev, dupa doi ani de mandat de sef de stat.

- Volodimir Zelenski a declarat duminica seara ca prima sa sarcina ca presedinte al Ucrainei va fi sa incerce sa ii elibereze pe prizonierii ucraineni capturati in cadrul conflictului din estul tarii, relateaza DPA preluat de agerpres.Vezi și: SONDAJ CURS in București - PSD domina scena. Lupta…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski s-a clasat pe primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentaile de duminica din Ucraina, urmat de actualul presedinte Petro Porosenko, Cei doi se vor confrunta in turul doi ce va avea loc pe 21 aprilie.