Uber lupta sa ajunga pe bursa in 2019, insa anul trecut a avut pierderi de 4,5 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Administratia Trump si-a revizuit, luni, decizia privind construirea unui nou sediu pentru Biroul Federal de Investigatii si a decis sa ceara Congresului alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari. Vara trecuta, presedintele american anuntase ca renunta la ideea cautarii unui sediu…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport. "In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de…

- Nu mai putin de 600 de persoane din nord-vestul tarii vor invata sa deschida si sa managerieze o afacere in cadrul proiectului Creative START implementat cu bani europeni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Blocul National Sindical.…

- Fostul guvern condus de Mihai Tudose voia sa reglementeze Uber. Unul dintre motive era volumul de taxe platite. Daca vei compara Uber cu firme de taxi, vei vedea si diferentele. Una dintre criticile aduse Uber a fost, la debutul in Romania, ca nu plateste taxe. Exista insa o firma inregistrata…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- O echipa de elevi din Targu-Jiu a creat un robot care ia decizii singur și recunoaște culori și imagini. Zece elevi ai Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” construiesc un robot cu care vor participa, in martie, la Competitia Nationala de Robotica “First Tech Challenge” din Bucuresti, unde vor reprezenta…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al unui hotel de lux pe care presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il detine in orasul Chicago. Inainte de a se alatura echipei Trump International Hotel & Tower Chicago, romanul a lucrat ca manager pentru Trump Hotels' Old Post…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Administratia Trump vrea ca pana in anul 2025 sa opreasca finantarea Statiei Spatiale Internationale. Informatia apare in proiectul de buget care va fi publicat pe 12 februarie. Cu toate ca pana la jumatatea lunii urmatoare proiectul de buget poate suferi ample modificari, informatia…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc care vizeaza start-up-uri inovatoare din Romania, intra pe piata locala, acesta avand finantare europeana, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei financiare remis, luni, AGERPRES. 'Cu un buget initial de 26 milioane de euro, GapMinder…

- Oradenii s-au adunat in Piața Unirii incepand cu ora 18:00, iar dupa o ora și jumatate protestatarii au pornit intr-un marș pe traseul: General Traian Mosoiu – Piața 1 Decembrie – Centrul Civic – Strada Independenței. Inarmați cu steaguri și cu pancarte cu mesaje…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- O factura de electricitate in valoare de 284 de miliarde de dolari a lasat-o fara cuvinte pe o femeie din statul american Pennsylvania. Pana la urma, situatia a fost lamurita: a fost vorba doar de o eroare a furnizorului de curent. Dar cand a vazut in fata ochilor aceasta suma colosala, Mary…

- Lumea urbana, a multinationalelor, cea din cladirile de birouri din Bucuresti, cea care se duce la M60 sau prin Centrul Vechi, adica voi, cei care credeti ca sunteti mai buni decat Romania, ca mediu. In mod cert asa este. Mintea voastra, munca, determinarea si energia, plus organizarea si…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in conferinta de bilant. "Cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene este cel de-al…

- Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu regelui Mihai trebuie sa respecte niste reguli de eticheta cand merg la Palatul Regal din Bucuresti, unde va fi depus sicriul saptamana viitoare. Astfel, toti cei care vor sa ii spuna ramas bun regelui trebuie sa fie imbracati in tinuta corespunzatoare,…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…

- Desi este aproape imposibil sa intri in posesia unei masini Tesla Model 3 pe parcursul urmatorului an din viata ta, autoturismul a obtinut o certificare importanta, scriu cei de la Playtech. Sunt multe motive sa visezi la un Tesla Model 3. Multi si-o doresc pentru simplul fapt ca este cea…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise joi si vineri, iar bancile din centrele comerciale raman deschise in minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie. Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca in zilele de joi, 30 Noiembrie, si vineri, 1 Decembrie, toate oficiile…

- Pensiunile si hotelurile din zonele de munte din Romania estimeaza un grad de ocupare de 85 - 90% pentru minivacanta de 1 Decembrie, potrivit ultimelor date HotelGuru.ro. De asemenea, in topul destinatiilor preferate raman statiunile montane, satele din Transilvania, Bucovina si Maramures,…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Resita, ca Romania este al patrulea contributor al misiunii NATO Resolute Support in Afganistan. Potrivit oficialului, contributia Romaniei la aceasta misiune este mai mare decat cea a Angliei. Hans Klemm a avut, la Resita,…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- Amazon a semnat un contract cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth pentru a inchiria o cladire din zona de nord a Capitalei, unde va fi infiintat un nou sediu al retailer-ului american. Cel putin 1.000 de angajati ai companiei americane ar putea lucra la noile birouri din Romania.…

- Serviciul Federal Antimonopol (FAS) a anuntat vineri ca a aprobat, cu anumite conditii, fuziunea dintre subsidiara rusa a Uber si grupul tehnologic Yandex, transmite Reuters. Pentru a rezolva temerile legate de concurenta, companiile nu trebuie sa-si impiedice partenerii, soferii si pasagerii…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti. In 2016, doua persoane din afara companiei au accesat informatiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail si numere de telefon,…

- Un cumparator anonim a platit un pret record de aproape 72 de milioane de dolari americani pentru a achizitiona un apartament intr-un cartier exclusivist din Hong Kong, care a devenit cea mai scumpa zona rezidentiala din Asia, a anuntat firma imobiliara Knight Frank LLP. In total, cumparatorul…

- Companii recunoscute la nivel mondial in domeniul securitatii cibernetice au prezentat vineri, la Bucuresti, in cadrul primei editii a "Safetech Cybersecurity Experience 2017", cele mai performante solutii si servicii de securitate IT, tehnologii inovatoare, dar si cele mai noi tendinte in domeniu.…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma accidentului au rezultat trei persoane…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…