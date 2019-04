Stiri pe aceeasi tema

- Florin Morariu a devenit astazi primul roman care primeste Distinctia pentru Curaj a Reginei Marii Britanii. Un premiu acordat pentru eroismul de care a dat dovada in timpul atacurilor teroriste de la Londra, din iunie 2017. Romanul s-a luptat cu teroristii si a adapostit mai multe persoane in brutaria…

- Florin Morariu, romanul care a pus pe fuga teroriștii cu un facaleț, in timpul atentatului din iunie 2017, s-a simțit azi ca un supererou! In urma cu cateva ore, el a primit distincția „Commendation for Bravery”, din partea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ceremonia de la Turnul Londrei,…

- Moartea lui Tudor Simionov a cutremurat intreaga lume. Insa, cea care ii simte cel mai mult lipsa este iubita lui, Madalina. Tanara incearca sa treaca cu capul sus peste aceasta perioada cumplita si sa fie puternica, ceea ce Tudor cu siguranta si-ar fi dorit. Astfel, Madalina a facut un gest emotionant…