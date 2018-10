Ministrul justiției, Tudorel Toader, propune revocarea din funcție a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, in baza evaluarii facute. Anunțul a fost facut, marți, la Ministerul Justiției, dupa prezentarea raportului de evaluare. Urmeaza ca propunerea sa-i fie inaintata președintelui Klaus Iohannis, dupa avizul consultativ pe care va trebui sa-l dea Consiliul Superior al Magistraturii. Iata The post Tudorel Toader propune revocarea lui Augustin Lazar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .