Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca 'Guvernul ii apartine prim-ministrului', si nu presedintelui Romaniei sau Parlamentului, precizand ca decizia premierului Viorica Dancila in cazul sau este decisiva si o va respecta.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca 'Guvernul ii apartine prim-ministrului', si nu presedintelui Romaniei sau Parlamentului, precizand ca decizia premierului Viorica Dancila in cazul sau este decisiva si o va respecta. "Exista, sigur, Constitutie, exista o decizie,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca 39;Guvernul ii apartine prim ministrului 39;, si nu presedintelui Romaniei sau Parlamentului, precizand ca decizia premierului Viorica Dancila in cazul sau este decisiva si o va respecta, informeaza Agerpres.roExista, sigur, Constitutie, exista o…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca a discutat aseara cu premierul Viorica Dancila, cea care nu i-a cerut sa demisioneze, dar din moment ce au fost trimise propunerile noilor miniștrii la Cotroceni, demisia lui ramane fara obiect.”La momentul in care am stabilit ca voi merge…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a postat, vineri, o fotografie de la Penitenciarul Aiud, acolo unde actualul procuror general Augustin Lazar a fost presedinte al Comisiei de liberari, alaturand pozei mesajul “Calvarul Aiudului”. “Calvarul Aiudului ! – La Penitenciarul De Maxima Securitate 162”,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca nu iși va da demisia deoarece nu poate abandona ceea ce și-a asumat și ca nu iși poate inchide biroul doar pentru zvonurile privind remanierea acestuia. „Ii intrebați pe danșii, nu pe mine. Eu efectiv imi exercit atribuțiile pana in momentul in…

- Ministrul justiției susține ca scrisoarea trimisa catre Financial Times, in care o critica pe Laura Codruta Kovesi si explica de ce nu ar trebui sa fie procuror sef european, este un document oficial, redactat si trimis in numele Guvernului Romaniei. “Este o scrisoare oficiala, redactata și trimisa…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a transmis o scrisoare publicației britanice Financial Times in care susține ca Laura Codruta Kovesi nu este potrivita pentru functia de procuror sef al Parchetului European. „Nu am nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, unul dintre cei trei candidati la…