- VOCEA ROMANIEI 2019. Tudor Chirila i-a reproșat lui Brenciu ca in repertoriul lui se regasesc predominant cover-uri, și nu muzica originala, situație care nu definește un artist adevarat. VOCEA ROMANIEI 2019. Cine este femeia de serviciu care a impresionat juriul VIDEO VOCEA ROMANIEI…

- E lucru știut ca Horia Brenciu se “ințeapa” mereu, din vorbe, cu colegii de platou, fiind ca o tușa personala acest schimb acid de replici. La “Vocea Romaniei” pare insa ca și-a gasit nașul, in persoana lui Tudor Chirila. In stilu-i caustic, Chirila ne-a povestit cum este relația lor. “Țin sa spun ca…

- Accident rutier astazi, de Sf. Maria, in Timișoara, pe o strada secundara aflata inspre Ghiroda. Doua autoturisme s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi nu a respectat indicatorul din fața sa. In urma tamponului o persoana a fost ranita și transportata la spital. Incidentul s-a produs la orele amiezii.…

- In timp ce in Romania polițiștii amendeaza oamenii in varsta care sunt surprinși de culoarea roșie a semaforului pe trecerea de pietoni atunci cand traverseaza strada, cei din China dau un exemplu de bunavoința și compasiune. Un filmuleț care a devenit viral pe internet arata cum un polițist din China…

- O batrana in varsta de 81 de ani a fost amendata de oamenii legii fiindca culoarea semaforului s-a schimbat in rosu in timp ce traversa strada. Femeia a incercat sa-i induplece pe politisti spunandu-le ca semaforul era verde cand a inceput sa traverseze strada. Politistii au ignorat, insa, explicatia…

- Smiley (35 de ani) a vorbit despre noul sezon „Vocea Romaniei“, marturisind cum vede el emisiunea de pe scaunul de antrenor si care este parerea lui despre schimbul de replici dintre colegii sai, Horia Brenciu (46 de ani) si Tudor Chirila (45 de ani).

- Dupa ce Pro TV a anunțat ca intoarcerea lui Horia Brenciu in juriul Vocii Romaniei in locul Andrei, artista a transmis un mesaj in care anunța ca plecarea din fotoliul de jurat a fost decizia ei deoarece avea prea multe proiecte in derulare. ”Dupa un an in care am incercat sa fac parte și din juriul…