- Peste 400 de studenți din cadrul facultaților Universitații „Ovidius” au alergat in cadrul „Crosului Primaverii”, organizat, zilele trecute, de studenții Facultații de Educație Fizica și Sport (FEFS). Intr-un cadru feeric, pe traseul de 1.600 m, studenții au adus in prim plan contribuția exercițiului…

- Direcția Generala Poliția Locala din cadrul Primariei Municipiului Constanța continua acțiunea de ridicare a autovehiculelor abandonate sau fara stapân de pe domeniul public sau privat al orașului. Polițiștii locali cu atribuții în domeniul fluenței și siguranței rutiere pe drumurile…

- Ieri, la sediul Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii „Ovidius”, a avut loc o intalnire intre decanul prof. univ. dr. Mirela Damian si presedintele FR de Oina, Nicolae Dobre, ocazie cu care au fost stabilite modalitatile concrete de prezentare a oinei in cadrul cursurilor de…

- Adunarea Generala a Federatiei Romane de Yachting FRY l a confirmat in unanimitate pe constanteanul Alexandru Micu in functia de presedinte al acestui for pentru un mandat de doi ani.Alexandru Micu a detinut functia de presedinte interimar in perioada mai 2018 ndash; martie 2019, in urma demisiei lui…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a incheiat un contract de cercetare cu Federația Romana de Șah pentru evaluarea inteligenței elevilor din ciclul primar care practica șah. Specialisti din cadrul Facultații de Educație Fizica și Sport, a Facultații de Psihologie și Științe ale Educației și…

- Renumitul tenismen Marius Copil este masterand al Facultații de Educație Fizica și Sport din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad. „Tenismenul Marius Copil, aradean la origine, s-a intors acasa intr-o scurta vizita, printre numeroasele turnee la care participa. Marius Copil este masterand al…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, vrea ca orele de Educație Fizica predate de profesori de specialitate la clasa pregatitoare, clasa intai și clasa a doua sa fie eliminate. Acestea ar urma sa fie inlocuite cu același numar de ore din disciplina ”Joc și mișcare”. Potrivit edupedu.ro, Ecaterina…