Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat UVVG. Obiectivul principal al deplasarii consta in colaborarea cu instituții medicale din țara gazda O delegație a Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad... The post Delegație a UVVG, in vizita de lucru in China appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat. Tema workshop-ului organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, in colaborare cu Facultatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, a... The post UVVG: „Tratamentul personalizat in ureteroscopia flexibila pentru litiaza renala” appeared first on Special Arad…

- Ziua Femeii a fost sarbatorita in avans la Caminul pentru persoane Varstnice din Constanta.Intr un cadru festiv, cu un meniu de sarbatoare, cu muzica si dans, cu aminitiri depanate, bunicutele rezidente ale centrului au sarbatorit si anul acesta Ziua Femeii, potrivit unui comunicat din partea Primariei…

- Facultatea de Educatie Fizica si Sport FEFS din cadrul Universitatii "Ovidius" Constanta UOC organizeaza o conferinta de presa prilejuita de lansarea unui nou eveniment din cadrul proiectului "Strategy and Capacity building for Ovidio Running in Europe SCORE ". Conferinta este programata joi, 7 martie,…

- Comunicat. Daca vrei sa fii student la Facultatea de Design din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad ai ocazia de a face pregatiri cu profesorii... The post Oportunitate pentru cei care vor sa studieze designul. Incep pregatirile pentru admiterea la Facultatea de Design appeared first on Special…

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European Irene Shashar, supraviețuitoare a ghetoului din Varșovia, s-a adresat joi deputaților europeni in cadrul unei sesiuni plenare pentru a marca Ziua Internaționala de Comemorare a Holocaustului. „Aducem astazi un omagiu victimelor Holocaustului…

- Comunicat. Ziua Culturii Naționale ne ofera ocazia sa evocam personalitatea Luceafarului literaturii romane, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889), creatorul limbii romane moderne și... The post Ziua Culturii Naționale, sarbatorita printr-o tripla lansare de carte la Biblioteca Județeana appeared…

- Comunicat. Ziua Culturii Naționale ne ofera ocazia sa evocam personalitatea Luceafarului literaturii romane, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850-15 iunie 1889), creatorul limbii romane moderne și... The post Ziua Culturii Naționale, sarbatorita printr-o tripla lansare de carte la Biblioteca Județeana appeared…