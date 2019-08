Trigonul de Aur. Binecuvântare divină pentru toate zodiile Trigonul de Aur este un aspect minunat care se formeaza intre cei doi Benefici ai zodiacului, Venus, Micul Benefic, și Jupiter, Marele Benefic. Acest trigon se poate forma de mai multe ori intr-un an, insa in aspectele de acum se formeaza doar o data la 12 ani, prin urmare este o șansa extraordinara a momentului pe care nu trebuie sa o ratam. Trigonul de Aur este cu atat mai puternic acum cu cat Venus se afla in conjuncție cu Soarele, cu alte cuvinte calitațile, forțele și energiile celor doua se potențeaza reciproc. Influența trigonului de aur se resimte puternic in preajma zilei de 8 august,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

