Tribunalului Alba a dispus ca autorul crimei de la Sălciua să fie arestat preventiv pentru 30 de zile Magistrații Tribunalului Alba au admis astazi, 11 octombrie 2018, propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile in cazul barbatului din Salciua, banuit de omor, decizia nefiind definitiva și poate fi atacata cu contestație. Un barbat in varsta de 32 de ani din comuna Salciua este acuzat ca a intrat in casa unui vecin, de 60 de ani, caruia i-a aplicat mai multe lovituri, cu pumnii și capul, in zona abdomenului și a pieptului, in urma carora a murit. Procurorii l-au reținut, joi, pe barbat, iar apoi l-au dus in fața judecatorului de drepturi și libertați, care a admis propunerea de arestare… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

