- Tanarul reținut de DNA Iași pentru fapte de ultraj, amenințare și dare de mita, dupa ce a agresat un șofer in trafic și apoi a lovit o mașina in parcarea Iulius Mall din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a promis mite de pana la 30.000 de euro pentru oamenii […]

- Un polițist din Baia de Arama - Mehedinți, recent arestat preventiv pentru corupție, a fost și in trecut in mijlocul unui scandal, fiind suspectat ca s-a folosit de funcția pe care o deținea.

- DNA anunta, luni ca procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au finalizat al saselea dosar privind fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava. In acest dosar,…

- Un polițist de frontiera din Timiș a refuzat mita pe care un cetațean romano-maghiar i-a plasat-o in pașaport. Ar fi trebuit sa inchida ochii la ieșirea din țara a patru migranți. Polițistul a reclamat tentativa de mituire.

- Un tanar in varsta de 24 de ani, despre care presa italiana susține ca ar fi roman, a fost arestat, in urma cazului legat de cele doua decese ale Mariei și Deliei, femeile gasite fara suflare in Sicilia, Italia. Iata cine este barbatul suspect in aceasta crima!

- Polița RCA, obligatorie si pentru trotinete electrice si biciclete electrice. Guvernul discuta joi proiectul legislativ Polița RCA, obligatorie si pentru trotinete electrice si biciclete electrice. Guvernul ar putea adopta, in sedinta de joi, 28 decembrie, proiectul referitor la modificarea Legii nr.132/2017…

- Procurorii au primit ciștig de cauza la Curtea Constituționala care a recunoscut constituționala prevederea din legea salarizarii pe prevede majorari de salarii pentru bugetari ajustate la rata inflației. Aceștia insa sesizeaza ca Guvernul nu a luat in calcul aplicarea hotaririi cind au intocmit proiectul…