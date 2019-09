Stiri pe aceeasi tema

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2018 cu 125.500 de persoane, ritm crescut fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2019, Romania avea 19,4 milioane de locuitori.…

- Ziarul Unirea Cat lemn a vandut Romania in 2018 și care au fost tendințele de prețuri Anul trecut, volumul de masa lemnoasa pe picior vanduta a fost de 7,919 milioane mc, iar cel de masa lemnoasa fasonata de 3,995 milioane mc, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pretul…

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut cu 4,8%, in primul semestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%.

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale organizeaza licitatie deschisa pentru servicii de transport aerian international de pasageri, valoarea totala estimata a contractului-cadru ajungand la 2,514 milioane de lei, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Conform…

- Romania a exportat in primul trimestru al acestui an cereale in suma de 576,9 milioane de euro, cu 22,6% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 122,8 milioane…

- Transportul aerian de pasageri inregistrat pe aeroporturile din Romania a crescut cu 6,6% in primul trimestru al anului, pana la 4,644 milioane de persoane, fata de 4,356 milioane consemnate in aceeasi perioada a anului 2018, arata datele Institutului National de Statistica (INS). Conform…

- Crescatorii de animale din tara noastra au exportat anul trecut aproape 1,1 milioane bovine si ovine vii in tari din afara spatiului european. Iordania, Libia si Liban fiind primele trei destinatii pentru animalele romanesti, potrivit datelor centralizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Productia de porumb boabe a Romaniei a fost anul trecut de 18,664 milioane tone, cu peste 4,33 milioane tone mai mare fata de cea din 2017, iar productia medie la hectar s-a cifrat la 7.644 kg (plus 1.412 kg/hectar), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), citat de Agerpres.