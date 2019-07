Stiri pe aceeasi tema

- Doua fotografii, care infațișeaza o fetița de doi ani aflata intr-o stație de autobuz impreuna cu bunica sa, avand degetul de la manuța acoperit de infecție, au starnit un adevarat val de proteste in mediul online

- Un accident deosebit de grav a avut loc azi in județul Dolj. Un tir scapat de sub control de șofer a intrat intr-o casa. Șoferul a murit pe loc, iar o fetița de 7 ani, care era cu el in cabina, a fost grav ranita, a informat mediafax. „Soferul TIR-ului, in varsta de aproximativ 60 ani, a fost gasit…

- Percheziții de amploare. 30 de tone de peste au fost confiscate Arhiva foto: Agerpres. Politistii români, în colaborare cu cei din Italia, Spania, Franta si Ungaria fac peste 150 de perchezitii, pentru a obtine informatii despre activitatea infractionala a unui grup organizat din…

- O fetita de trei ani se afla in stare grava in sectia de terapie intensiva (ATI) a Spitalului de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria" din cauza unei complicatii provocate de infectarea cu E. coli. In urma cu cateva zile, acesta a fost diagnosticata cu sindrom hemolitic uremic, provocat de bacteria E.…

- Barcelona e din nou campioana a Spaniei. Catalanii s-au impus in meciul cu Levante, 1-0, și au caștigat al doilea titlu consecutiv. Cu 3 etape inainte de finalul campionatului, Barcelona are 83 de puncte cu 9 peste Atletico Madrid. Catalanii au avantajul meciurilor directe, 1-1 și 2-0. Astfel, echipa…

- Opt persoane au fost transportate la spital, dintre care doua în stare grava, dupa ce doua microbuze în care se aflau 27 de pasageri, dintre care unul se îndrepta spre Republica Moldova, s-au ciocnit sâmbata seara, 13 aprilie, în zona comunei Lețcani, județul Iași.…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, din preliminariile EURO 2020, se va juca pe Arena Nationala din Bucuresti, in data de 5 septembrie, de la ora 21:45, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.