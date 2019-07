Tragedie la Caracal cu Alexandra. Lia Olguța Vasilescu, comentariu genial ”Cand faci referendum ca sa nu mai poata fi amnistiati coruptii, dar nu ai nicio problema cu criminalii, pedofilii, rapitorii de copii, de ce te-ar mira ca un procuror se misca imediat pentru o "suspiciune rezonabila" de abuz in serviciu sau pe la vreo adoptie internationala, dar nu considera atat de importanta o posibila crima incat sa puna in aplicare un mandat de perchezitie pe care il si obtinuse? Si daca mai afli ca procurorul e #rezist, ai tabloul complet! Asta ca sa nu mai amintim ca, in Romania, performantele "organelor" sunt invers proportionale fata de bugetele acordate cu atata darnicie... … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

