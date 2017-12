Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul producerii tragediei tocmai ce ieșise din scara unui bloc și apoi direct in strada. La fața locului a ajuns in scurt timp un echipaj medical…

- O fetita de 6 ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari, judetul Constanta, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a intrat in stop cardiac imediat dupa impact. Fetita nu a mai fost dusa la…

- O fetița de 6 ani care mergea cu colindul a fost accidentata mortal, chiar in seara de Revelion. Tragedia s-a petrecut pe o straduța din Navodari. Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul…

- Tragedie într-o familie din Constanța. În loc sa sarbatoreasca trecerea în noul an, va fi nevoita sa se pregateasca de înmormântare. Un barbat de 43 de ani a sfârșit astazi strivit de un container, care a cazut peste el. Accidentul a avut loc la ferma 6 Martie,…

- O noua veste devastatoare lovește lumea boxului românesc. Georgian Tudor, campion european și mondial la box, în vârsta de doar 22 de ani, a murit, joi seara, în urma unui tragic accident rutier petrecut în localitatea prahoveana Cocoraștii Colț, scrie Libertatea.…

- Sarbatori de cosmar pentru o tanara soferita din Buzau: ea a provocat vineri un accident cumplit in urma caruia tocmai mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit. Alte trei femei, intre care o adolescenta de 17 ani, au fost ranite. Accidentul s-a produs vineri dimineata pe DN 2 B, pe Soseaua Spatarului…

- Un grav accident rutier s-a petrecut pe aleea de legatura dintre strazile Horticolei si Alexandru Marghiloman. Potrivit primelor cercetari efectzuate de politisti, accidentul este unul stupid. Un autobuz a lovit un indicator rutier, care s-a rupot și a a cazut in capul unei femei ce aștepta pe trotuar.…

- Cutremurul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la doar 17 kilometri adancime și a fost resimțit puternic in Turcia, luni dimineata. Seismul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foca (pop: 15,200), potrivit Centrului Seismologic…

- Traficul rutier pe Valea Oltului este blocat, vineri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o duba. In urma impactului, autoturismul a luat foc, iar soferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea…

- Accident provocat din neatentie la iesirea din Ovidiu. Un sofer a intrat in plin in autoturismul din fata sa. Trei persoane, printre care si un bebelus de doar 4 luni au fost raniti. Cei doi soferi implicati in coliziune au, varianta proprie despre modul cum s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs…

- Sfarșit tragic pentru un batran de 81 de ani din comuna Vadu Moldovei, care a murit dupa ce a fost izbit in plin de un autoturism, in timp ce traversa strada.Accidentul a avut loc luni seara, in jurul orei 17.55, pe DN 2, in localitatea Vadu Moldovei. In timp ce conducea un autoturism marca VW ...

- Accident dramatic in raionul Hincesti. Trei oameni si-au pierdut viata, iar alti trei, printre care un copil, au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.

- Lucian Matusoiu, fost mare voleibalist al Universitatii Craiova s a stins din viata, la doar 54 de ani, dupa un accident rutier petrecut in localitatea Butoiesti, din judetul Mehedinti. Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul s a produs dupa ce Lucian Matusoiu, care se deplasa din directia Strehaia ndash;…

- Potrivit IPJ Mehedinti, accidentul s-a produs dupa ce Lucian Matusoiu, care se deplasa din directia Strehaia – Filiasi, ar fi adormit la volanul autoturismului pe care il conducea. Lucian Matusoiu a fost unul dintre jucatorii emblematici ai Universitatii Craiova, coleg cu Nicu Stoian, Marcel…

- Accidentul a avut loc pe DN 11, la intrare in Harman. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare, trei echipaje SMURD, doua de la Serviciul de Ambulanța Județean Brașov și o autospeciala cu apa și spuma, potrivit mytex.ro. In urma impactului dintre cele patru masini doi…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de 4 mașini, in Londra, fara ca vreunul dintre șoferi sa opreasca. Femeia a fost lovita de un camion pe o trecere de pietoni, luni dimineața. Polițiștii cred ca aceasta a fost lovita apoi de inca un camion și alte doua mașini, fara ca vreun șofer sa opreasca, scrie…

- O femeie de 80 de ani din Lugoj a ajuns luni dimineata la spital dupa ce a fost lovita de o masina pe trecerea de pietoni. Politistii au declarat pentru Lugoj Info.ro ca femeia traversa strada cand un sofer de 31 de ani, neatent, a acrosat-o. Batrana a primit ingrijiri medicale de la personalul unei…

- Un grav accident rutier, petrecut duminica la pranz, a distrus o familie din judetul Bistrita, aflata in vizita in judetul Suceava. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 12.00, in timp ce Daniel Ciuriuc, un barbat de 30 de ani din Suceava, aflat la volanul unui microbuz marca Peugeot, care se deplasa…

- Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost accident mortal de o masina care nu i-a acordat prioritate la trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe Calea Bucuresti din Brasov, pe aceeasi trecere de pietoni unde anul trecut a fost ucisa o fata de 16 ani.

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- O persoana si-a pierdut viata intr-un accident rutier produs miercuri seara pe DN 13E, in zona localitatii Campu Frumos, nu departe de municipiul Sfantu Gheorghe. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat ca o alta persoana aflata…

- O tanara de 19 ani din satul Cornești județul Gorj și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs in Caraș Severin, pe centura Lugojului. Șoferul autoturismului in care se mai aflau patru persoane a vazut prea tarziu sensul giratoriu și a incercat sa evite impactul, insa, din pacate nu …

- O fata de 18 ani a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc aseara pe bulevardul Dimitrie Cantemir din Capitala.La volanul automobilului se afla o șoferița de 30 de ani.

- O tanara in varsta de 17 ani si-a pierdut viata dupa ce a fost lovita de un autobuz, in orasul Sannicolau Mare din judetul Timis. Soferul masinii facea manevre de parcare, cand a acrosat-o pe fata. Potrivit politistilor, tanara de 17 ani era eleva a liceului din localitate si facea practica la o…

- O femeie de 48 de ani, din Suceava, a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada Scurta din municipiu. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 14.30 și a fost provocat de o localnica de 69 de ani. Aceasta fost verificata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conducatoarea…

- Trei romani au murit si alti cinci au fost raniti, sambata, in urma unui accident care a avut loc la Szolnok, in Ungaria, la aproximativ 150 de kilometri de granita cu Romania, fiind implicate un autobuz si un microbuz. Trei romani au murit si alti cinci au fost raniti in accident in Szolnok, Ungaria…

- “Din primele cercetari efectuate la fața locului s-a stabilit ca o femeie de 39 de ani din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu, nu a pastrat o distanța de siguranța in mers fața de autoturismul aflat in fața sa pe care l-a acroșat din spate. In urma evenimentului…

- O femeie de 61 de ani, din Vatra Dornei, a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o autoutilitara in timp ce traversa regulamentar strada Unirii din municipiul-stațiune. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 17.00, iar victima nu a ramas internata. La volanul autoutilitarei se afla un dornean…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica dupa amiaza la un accident rutier petrecut intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, ei fiind informati ca exista persoane incarcerate, dar si scurgeri de combustibil, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.…

- Un grav accident rutier, in urma caruia un copil in varsta de 10 ani a murit si doua persoane au fost ranite, s-a produs sambata dupa-amiaza in judetul Dolj. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, citați de News.ro , pompierii au fost anuntati sambata dupa amiaza…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit sambata seara dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Barbatul nu s-a asigurat inainte de a traversa. Accidentul s-a petrecut in Galați, pe DN26. Potrivit Libertatea, polițiștii au deschis un dosar penal și in momentul de fața se fac cercetari…

- O fetița de 8 ani a fost grav ranita dupa ce a fost accidentata de o mașina, in timpa ce traversa strada. Accidentul a avut loc in comuna Vintila Voda, iar victima a fost preluata de o ambulanța pentru a fi transportata la Spitalul Județean de Urgența Buzau. Din primele informații reiese ca fetița de…

- O fetita in varsta de 8 ani a fost accidentata usor de un autoturism, pe o trecere de pietoni, dupa ce a plecat in fuga de langa bunica ei. Accidentul s-a petrecut luni dupa-masa, cand bunica si nepotica se aflau pe strada Zorilor, la intersectia cu Calea Bucuresti. La un moment dat, copila a luat-o…

- In aceasta dimineata, un barbat in varsta de 31 de ani si a dat foc. Deocamdata, nu se stie de ce tanarul a recurs la gestul socant.Politistii au deschis o ancheta.Potrivit purtatorului de cuvant, Crina Kibedi: "Barbatul care a fost adus la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta in…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara, in judetul Prahova. Un pieton a fost lovit de un autobuz si a murit pe loc, relateaza Romania TV.Potrivit informatiilor, acesta statea intins pe carosabil iar soferul l a vazut prea tarziu.Accidentul a avut loc in zona localitatii Corbii Mari. In autobuz…

- Un tanar de 24 de ani care s-a urcat baut la volan si a provocat un dezastru pe Drumul National 66. A scapat masina de sub control si a lovit frontal un alt autoturism: un alt tanar a murit, iar cinci oameni au fost raniti.

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, la limita judetelor Arges si Dambovita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, accidentul s-a produs in zona kilometrului 80, pe sensul de mers catre Pitesti.…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina sambata la un accident rutier petrecut pe strada Soveja din municipiul Constanta. Politistii au stabilit ca un barbat a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada prin loc nepermis,…

- Potrivit comunicatului, la data de 29 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un barbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Tulcei, din Constanta, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Conducatorul auto a fost implicat intr un accident rutier,…

- Doi muncitori care lucrau la renovarea Centrului Cultural din Breaza au cazut, cu schela, de la cativa metri. Cei doi se pare ca lucrau la planșeul unei case. Nu se știe daca cei doi erau angajați cu forme legale. Accidentul s-a petrecut chiar in fața Primariei din Breaza. Potrivit…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, marti dimineata, pe strada Nehoiului din municipiul Constanta, acolo unde un barbat se afla cazut pe strada. In momentul in care ambulanta a ajuns in zona respectiva, pacientul…

- O tânara de 21 de ani a fost lovita de o masina în timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul s-a întâmplat în jurul orei 15:00, pe bulevardul Mircea cel Batrân intersectie cu strada Ion Dumeniuc din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, duminica seara, la intersecți strazilor 21 Decembrie 1989 și Paris.Din primele informații, o șoferița, alfata la volanului unui Matiz, a trecut pe culoarea roșie a semaforului, lovind puternic un BMW, condus de un…

- Accidentul rutier s a produs in urma cu putin timp pe strada Avram Iancu nr. 35 din zona ICIL a municipiului Constanta.Se pare ca, un copil a fost lovit de o masina dupa ce a ajuns in strada. Acesta se juca.Copilul a fost transportat la spital. ...

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei minore, a avut loc, miercuri, la Turda, pe strada Libertații.Potrivit IPJ Cluj, un barbat de 42 de ani din județul Mureș, în timp ce conducea un autoturism pe strada Libertații, a surprins și accidentat o minora în vârsta…

- Accidentul s-a petrecut in localitatea Stolnici. Mecanicul trenului a povestit anchetatorilor ca batranul statea așezat pe linia de cale ferata. Cand a auzit semnalele s-a ridicat, insa nu a reusit sa plece. Medicii ajunsi la fata locului l-au transportat pe barbat la spitalul din Pitesti,…

- Un barbat din Braila a vazut moartea cu ochii dupa ce un cal i-a iesit in fata pe sosea. Braileanul de 68 de ani care conducea un bolid Chrysler a fost grav ranit din cauza unui animal care nu se stie cum si de unde a ajuns pe soseaua dintre Buzau și Ploiești. Accidentul s-a petrecut luni dimineața,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in Constanta, pe strada Soveja in zona magazinului Profi.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, victima este un barbat de 64 ani, diagnosticat cu traumatism la umar. Pacientul a fost transportat la spital. ...

- Tragedie la Odorhei, unde o fetita de numai un an si jumatate a murit într-un incendiu. Focul a cuprins baraca în care locuia o familie cu doi copii, la o ferma în apropierea municipiului Odorheiu Secuiesc.

- Tragedie pentru doi parinti romani din Italia. Fetita lor de doar trei ani a murit intr-un accident rutier violent, produs chiar de tatal copilei.Pe o sosea din nordul tarii, barbatul a scapat de sub control masina in care circula cu sotia si fiica.