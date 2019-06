Stiri pe aceeasi tema

- O gluma intre colegi și o acrobație in camionul cu care se intorceau la munca s-a transformat intr-o tragedie miercuri, 19 iunie 2019, pentru un tanar muncitor roman rezident in provincia Mantova din Italia, care și-a pierdut viața in fracțiunea Borra a localitații Lama Mocogno. Tanarul se numește Traian…

- Un tanar din Alba și-a pierdut viața, miercuri, in Italia, intr-un accident absurd, in timp ce se indrepta cu camionul, impreuna cu doi colegi, spre locul de munca. O gluma intre colegi și o acrobație in camionul cu care se intorceau la munca i-au curmat viața lui Traian S., in varsta de 30 de ani,…

- Sfarșit cumplit pentru un roman in varsta de 30 de ani, din Italia, miercuri, 19 iunie. In urma unei glume, acesta a murit pe loc. Barbatul s-a aplecat pe geamul unei dubițe, in mers, și a cazut pe asfalt. Fractura la gat i-a fost fatala. Barbatul locuia in Mantua, un oraș din apropiere, potrivit Observator.tv.…

- O romanca de doar 23 de ani a murit intr-un grav accident produs pe Autostrada A1 Milano-Napoli din Italia, intre Modena Sud si Valsamoggia. Femeia era condusa spre aeroportul din Bologna, de unde urma sa plece intr-o vacanta in Londra. Trei femei, toate din Sassuolo, au murit in tragicul accident produs…

- Durere fara margine intr-o familie de romani! Doi frați stabiliți in Italia au fost spulberați de natura, in timp ce se adaposteau sub un copac, in timpul unei furtuni. Oamenii se aflau la pescuit, iar acasa ii așteptau soțiile și copiii

- In dupa-aniaza zilei de miercuri, 8 mai, un barbat roman in varsta de 29 de ani și-a ucis mama de 48 de ani, lovind-o cu un obiect contondent. Tragedia a avut loc la Carpineto Romano, o localitate in apropierea orașului Frosinone din provincia Roma. Barbatul a chemat singur carabinierii și s-a predat…

- Parintii baiatului, originari din Ghana, au efectuat circumcizia in casa lor din Scandiano, in apropiere de orasul Reggio Emilia, Italia. Bebelușul a fost transportat la un spital din Bologna dupa ce a inceput sa sangereze excesiv și a intrat in stop cardiac.

- Un bebeluș de cinci luni a murit dupa ce parinții lui i-au facut o circumcizie acasa, in Italia. Copilul a fost dus de urgența la un spital din Bologna, vineri, dupa ce a suferit un atac de cord, dar nu a supraviețuit.