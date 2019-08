Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Enel, prin divizia sa de energie regenerabila Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda. ("EGPB"), a inceput lucrarile pentru extinderea cu 133 MW a parcului solar Sao Goncalo, situat in Sao Goncalo do Gurgueia, in statul Piaui din nordul Braziliei. Lucrarile vor crește capacitatea totala a…

- Padurea Amazoniana de pe teritoriul Braziliei a fost afectata de un numar record de incendii in acest an, potrivit datelor colectate de agentia de cercetare spatiala a tarii, informeaza BBC News.

- Schimbarile politice afecteaza fundamental intreaga societate si democratia din Republica Moldova. De aceasta parere este analistul politic și fostul consilier prezidențial din Romania, Iulian Chifu. Intr-un material pentru adevarul.

- Regimul de la Phenian a criticat dur decizia Coreei de Sud de a achizitiona avioane F-35, invizibile pe radar, spunand ca este o "actiune extrem de periculoasa" care va forta Coreea de Nord sa dezvolte si testeze "arme speciale" pentru a distruge aeronavele, informeaza presa nord-coreeana de stat,…

- In fiecare saptamana are loc un nou dezastru climatic, avertizeaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU). Cele mai multe catastrofe nu reprezinta interes pentru actorii internationali, desi in prezent, sunt necesare eforturi sustinute pentru a pregati tarile in curs de dezvoltare pentru impactul profund…

- Se spune ca o imagine valoreaza mai mult decat o mie de cuvinte. Astfel, cercetatorul danez Steffen M. Olsen a șocat tot internetul cu imaginea capturata pe 13 iunie, intr-o misiune de rutina prin Golful Inglefield din nord-vestul Groenlandei.

- Scafandrii au mai gasit doua corpuri dupa naufragiul unei ambarcatiuni produs saptamâna trecuta pe Dunare, la Budapesta, a anuntat luni politia ungara, alte 19 fiind în continuare date disparute.

- Un accident teribil in care o mama si cei patru copii ai sai au decedat a facut inconjurul lumii, iar salvatorii il descriu ca cel mai groaznic accident vazut vreodata. Tragedia a avut loc luni seara, pe o autostrada din Kumbia, Queensland, Australia. Femeia de 35 de ani se afla la volanul unui automobil,…