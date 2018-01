Stiri pe aceeasi tema

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista actualizata a locurilor de munca vacante in municipiul Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC FIRENZE COM SRL Administrator retea Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 598438, 0244 525272 1 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Arta – Bienala de la Veneția a avut loc intre 13 mai și 26 noiembrie 2017, Participarea Romaniei la prestigiosul eveniment de arta contemporana fiind marcata de expoziția Geta Bratescu – Apariții, curatoriata de Magda Radu și organizata de Ministerul…

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista locurilor de munca vacante in Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de securitate Ploiesti, str. Veniamin Costache, nr.4, bl. 27G, ap.3, parter : 0720081581 / 0721875659, dstpazasiprotectie@yahoo.com…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Mini-SUV-ul produs de Ford la Craiova urmeaza sa se vanda in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie, prețul de tranzacționare din noua versiune EcoSport fiind diferit de la o țara la alta.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea a dat publicitații lista cu primele locuri de munca declarate vacante anul acesta de angajatorii din județul nostru. Este vorba de 161 de posturi ce stau la dispoziția persoanelor calificate in urmatoarele meserii:…

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra, citat de Bloomberg Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018,…

- Romania nu a fost și nici nu a devenit o ținta pentru brandurile puternice de lux. Ca volum și rulaj, nu vom ajunge prea curand sa ne comparam cu țari precum Franța, Germania, Italia sau Marea Britanie, unde luxul e la el acasa. Chiar și Turcia este departe de noi din acest punct de vedere, cu artere…

- Petre Apostol Luni seara, reprezentantii Federatiei Romane de Volei au prezentat clasamentul celor mai valorosi sportivi din 2017, desi nu se cunosc criteriile in baza carora s-a alcatuit aceasta ierarhie. Astfel, cel mai valoros sportiv roman al anului la volei, indiferent de gen, a fost desemnat jucatorul…

- Si nu putem vorbi de o decadere de gusturi, ba din contra! Visul american poate fi diferit, dar de cele mai multe ori si americanii ,,trag“ spre Europa noastra. Andreea are, cu siguranta, o viata intr-adevar reusita! E frumoasa, impli-nita si nu uita sa cunoasca toate locurile frumoase ale planetei,…

- Romanul care a furat diamante și inele prețioase din Paris de la celebra casa de bijuterii „De Grisogono”, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Pe langa anii grei de inchisoare primiți, prahoveanul George Ploscaru, considerat autorul jafului secolului in Franța, a fost obligat sa achite daune in…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Real Madrid - Paris St. Germain si Chelsea - FC Barcelona sunt capetele de afis ale optimilor de finala din Liga Campionilor, în urma tragerii la sorti care a avut loc azi la Nyon. Una dintre marile favorite la cucerirea trofeului, Manchester City, a avut parte de…

- Programul optimilor de finala a Ligii Campionilor 2017. Tragerea la sorți s-a desfașurat de la ora 13:00, la sediul UEFA. Cele 16 echipe calificate au fost repartizate in doua urne. LIVE VIDEO Meciurile din optimi Juventus – Tottenham Basel – Manchester City FC Porto – Liverpool Sevilla – Manchester…

- Decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste unilateral orasul Ierusalim drept capitala a Israelului incalca rezolutii ale Consiliului de Securitate ONU, acuza Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia si Germania.

- Un autoturism marca BMW care a fost furat din Anglia a fost depistat in municipiul Ploiești din județul Prahova de catre interpol cu ajutorul dispozitivului GPS din dotarea mașinii. Autoturismul a fost ridicat de poliție astazi, 8 decembrie 2017, din cartierul ploieștean Mihai Bravu. Iata…

- Bunul simt a prevalat in negocierile privind Brexitul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, a declarat ministrul de Externe al Frantei. Acesta a spus ca sunt binevenite semnalele ca discutiile au ajuns intr-o faza avansata, scrie news.ro.„Munca depusa in negocieri... ne duce incet spre…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.512 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM,…

- Cele mai multe locuri de munca sunt in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 815 locuri de munca pentru muncitor necalificat pentru cules capsuni, in Portugalia…

- Ziua Naționala va fi sarbatorita în toata țara. Însa parada de 1 decembrie din București se anunța a fi una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, cu o desfasurare impresionanta de forte, informeaza Realitatea TV Potrivit programului, parada militara din Capitala va începe…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- In Liga Campionilor se va putea califica doar o formatie, campioana Romaniei, in timp ce in Liga Europa vor avea sansa sa joace trei echipe: castigatoarea Cupei Romaniei, vicecampioana Romaniei si ocupanta locului 3 in clasamentul Ligii 1 la finalul sezonului actual. Potrivit frf.ro, avand…

- Romania nu mai are șanse de calificare in grupele Ligii Campionilor. Sistemul UEFA care ne blocheaza accesul la ”masa bogaților”. Pentru echipele romanești, calificarea in grupele Ligii Campionilor de fotbal va ramane doar un vis. Asta dupa ce UEFA a publicat ”lista de acces” pentru perioada 2018-2021…

- Intreprinderile mici și mijlocii (IMM), cu pana la 249 de angajați, sunt motorul economiei Uniunii Europene, contribuind la crearea de locuri de munca și la creșterea economica. O statistica recenta a UE arata ca printre țarile ale caror microintreprinderi au o pondere ridicata in exporturile intracomunitare…

- Romania incepe sa castige teren in Europa, dupa ce a devenit a 17-a economie a Uniunii Europene in functie de Produsul Intern Brut (PIB) si a 11-a economie dupa paritatea puterii de cumparare. Pe plan mondial, suntem a 34-a economie de mare export. Datele pentru anul 2016 arata ca am exportat…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Peste 31.100 de incendii s-au produs in locuinte in ultimii cinci ani, aproximativ 35 la suta dintre ele avand drept cauza cosurile de fum defecte sau necuratate si in jur de 23 la suta din cauza instalatiile electrice defecte sau improvizate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Angajatorii din Spatiul Economic European au 1.927 de locuri de munca vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capsuni, in Portugalia, la cules de zmeura, si in Danemarca, la cules de mazare. De asemenea, angajatorii din Marea Britanie cauta 100 de muncitori in fabrica,…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externa, Federica Mogherini, se afla sub tirul criticilor înainte de Consiliul General de luni, în care va fi discutata problema dezinformarii rusești. Mai mulți experți și politicieni o critica pe șefa diplomației…

- Mirajul unei vieți indestulatoare cu un salariu mult mai atractiv decat in Romania și posibilitatea de a avansa rapid in cariera sunt principalele motivele pentru care cadrele medicale din Oltenia vor sa paraseasca țara ca sa munceasca peste hotare. Un medic specialist anestezist care alege sa lucreze…

- ''Am primit o scrisoare de la domnul (Mevlut) Cavusoglu (ministrul afacerilor externe turc, n.red.) prin care am fost informat ca Turcia dorește sa inceteze a mai fi un mare contributor. Va exista un dialog pe acest subiect'', a declarat Jagland. ''Turcia vrea sa redevina un contributor obișnuit…

- Aproape 100 de vehicule electrice si circa 1.500 de vehicule hibride au fost inmatriculate in primele noua luni din 2017, in crestere fata de perioada similara din 2017, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile si ale Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania.…

- Angajatorii europeni au lansat anunțurile de recrutare prin intermediul rețelei EURES Romania, din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca. Astfel, ofertele vin din: Spania – 814 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari;…

- Pentru a combate impacturile din ce în ce mai grave ale schimbarilor climatice și poluarii aerului, grupurile de societate civila din 28 de țari lanseaza azi Europe Beyond Coal/Europa dincolo de carbune, o campanie colectiva menita sa catalizeze trecerea de la carbune spre surse regenerabile…

- F. T. La o adica, zici ca s-au vorbit intre ei: pe de o parte angajații Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova, iar de partea cealalta – hoții de material lemnos. Nu de alta, dar de la o vreme, nu trec doua – hai, maximum trei zile – fara ca oamenii legii sa nu prinda in flagrant hoții de…

- În ultimii zece ani, numarul de europeni care cumpara online s-a dublat (de la 29,7% în 2007 la 55% în 2017)*. Comerțul electronic este din ce în ce mai popular și în România, în primele noua luni ale anului remarcându-se trei direcții importante.…

- DanceFest 2017, la Sala Polivalenta. Campionatul Mondial de Dans Sportiv la Bucuresti in acest weekend (3-5 noiembrie) va fi un spectacol sportiv stralucitor. Cei mai buni dansatori sportivi din lume vor concura pentru caștigarea aurului mondial la categoria junior 2 latino. Va fi un sfarșit de saptamana…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru autospeciale de lucru cu apa și spuma s-au deplasat in cartierul ploieștean Mitica Apostol pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul bisericii din zona. Flacarile…

- Pompierii prahoveni au interveni, sambata dimineața, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul unei biserici din municipiul Ploiești, focul fiind provocat de un conductor electric neizolat. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Peste 5 milioane de tone de paste fainoase au fost produse in Uniunea Europeana (UE), in 2016, cu 51% mai mult decat anul anterior, iar Italia a ramas principalul producator si exportator, potrivit unui raport al Eurostat publicat miercuri, cu ocazia Zilei Internationale a Pastelor. In…

- Compania nipona Calsonic Kansei a anunțat o investiție de amploare pentru Prahova, noua fabrica de aici urmand sa creeze in jur de 300 de noi locuri de munca, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Intr-un comunicat al instituției amintite de precizeaza ca este vorba…