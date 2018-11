Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Supa de pui cu rosii Se pune apa la fiert pentru supa. Cand incepe sa fiarba se adauga aripioarele de pui. Dupa cateva minute, se taie cubulete morcovul, ardeiul gras, ceapa si se pun la fiert cu aripioarele. Dupa ce legumele au fiert, se completeaza supa cu rosiile maruntite si…

- Ciorba de fasole Mod de preparare Ciorba de fasole Fasolea se spala si se opareste apoi se pune la fiert. Se picura putin ulei si se fierbe pana cand fasolea este fiarta pe jumatate.Intre timp se pregateste zarzavatul, se toaca ceapa, se rade morcovul ,patarnacul si se adauga in ciorba.Borsul…

- Ciorba cu oase de porc afumate Mod de preparare Ciorba cu oase de porc afumate Carnea se fierbe si se spumeaza. Cand este fiarta pe jumatate, se adauga legumele taiate bucatele mici. Cand sunt fierte si acestea se pune fideluta, iar apoi borsul. Se mai lasa la fiert 20 – 30 min.,…

- Consumul carnii acestor animale ajuta la raspandirea unor boli infectioase, precum rabia, si ofenseaza turistii din tarile in care mancatul acestor animale este tabu, a avertizat biroul viceprimarului. In capitala Vietnamului traiesc 493.000 de caini si pisici, dintre care 87,5% sunt tinute…

- Mod de preparare Ardei umpluti cu legume si carne de curcanAm curat si taiat o ceapa si un ardei, am ras un morcov, am taiat bucatele si o tija de telina pe care le-am calit usor in cateva linguri de ulei. Am adaugat orezul si l-am calit impreuna cu legumele pana a devenit sticlos, apoi le-am…

- Mod de preparare Orez cu pui si legume Se pune la fiert pieptul de pui impreuna cu legumele, luandu-se din cand in cand spuma care se formeaza. Cand s-au fiert aproape de tot se scot din zeama. Se toaca pieptul cubulete. Legumele se paseaza cu furculita. In zeama ramasa se pune orezul si delicatul…

- Ciorba de pui cu legume Mod de preparare Ciorba de pui cu legume Alegi orezul, il speli si il lasi la inmuiat in apa. Speli carnea si o pui la fiert in apa rece cu o lingurita de sare. Se spumeaza Cand carnea a fiert se scoate pe o farfurie se curata de oase si pielite si se taie cubulete.…

- Ingrediente Tocanita de pui bucati potrivite de pui, 4 cepe, 2 ardei, 3 rosii sau pasta de rosii, verdeata, sare, piper, ulei 2 linguri cu faina de grauMod de preparare Tocanita de pui Intr-o cratita calesti ceapa tocata marunt;…