- Actorul american Jussie Smolett a fost inculpat, vineri, de instanta din Chicago dupa ce a fost acuzat ca a simulat in ianuarie un atac rasist si homofob pentru a castiga imagine si a promova in cariera, potrivit mass-media americane, citate de AFP.

- Capul cartelului mexican de droguri Sinaloa Joaquin "El Chapo" Guzman Loera a fost gasit marti vinovat de toate cele zece capete de acuzare formulate impotriva sa - inclusiv de cel mai grav dintre ele, de participare continua la o intreprindere criminala -, de catre un juriu

