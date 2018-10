Zeci de mii de timisoreni sunt asteptati la cea de-a XVIII-a editie a Festivalului Vinului, care se va desfasura in perioada 26-28 octombrie, pentru prima data in Piata Operei/Victoriei din Timisoara, locatia fiind schimbata pentru o vizibilitate mai mare a evenimentului, in perspectiva Capitalei Culturale Europene 2021.



"Editia din acest an a Festivalului Vinului va antrena prezenta a numerosi producatori de vinuri si a artistilor ce vor crea un ambient placut. Timisorenii iubitori de tulburel sunt invitati la standurile ce vor fi amenajate, pentru a degusta licoarea lui Bahus si…