Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia produsa in cursul nopții de sambata a schimbat șirul vieții a doua familii. Doi tineri din Mureș s-au stins pe loc intr-un accident care s-a produs in Sibiu, pe DN14. Din pacate, aceștia aveau planuri mari de viitor pe care n-au mai apucat sa le implineasca. Rudele sunt inca in stare de șoc…

- 22 de servicii județene ale DGA, plus structura centrala au facut, au facut, miercuri dimineața, percheziții de amploare pe raza județelor Sibiu, Vâlcea și Mureș și au ridicat înscrisuri de la o

- Ziua de marti a fost una cumplita pentru o familie din Letcani, stabilita in Italia. Un cetatean italian, Enzo Angeloni (foto), in varsta de 55 de ani, care venise in Romania in concediu, impreuna cu sotia nascuta in Budai, a murit ieri dupa ce a fost surprins la volanul unei autoutilitare incarcate…

- Trei persoane, intre care si un copil, au murit, astazi, dupa impactul frontal dintre un autoturism si un TIR. Accidentul s-a produs pe DN 15, in judetul Mures, intre localitatile Stanceni si Ciobotani.

- Poliția din Canada a descoperit miercuri doua cadavrele, despre care se crede ca aparțin unor tineri ce sunt suspectați ca ar fi ucis trei persoane in cursul lunii iulie, informeaza postul BBC News, potrivit Mediafax.Kam McLeod, in varsta de 19 ani, și Bryer Schmegelsky, 18 ani, erau cautați…

- Un bolid de lux s-a facut praf in urma impactului violent dintre doua autoturisme. Accidentul s-a produs pe un bulevard din orașul Sibiu. Patru persoane se aflau in cele doua autoturisme, iar doua dintre ele au fost ranite. Pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru descarcerarea unui…

- Anul acesta, mai precis pe data de 21 noiembrie, se vor implini cinci ani de la accidentul aviatic de pe raza localitatii Malancrav, judetul Sibiu, eveniment in urma caruia noua militari au murit, iar altul a fost grav ranit. Directia Informare si Relatii Publice din cadrul Ministerului Apararii Nationale…

- Ziarul Unirea FOTO: 2 MORȚI in urma unui grav accident de circulație, pe Valea Oltului, in județul Valcea Un grav accident de circulație a avut in aceasta dimineața, pe valea Oltului, in județul Valcea. Un TIR și doua autoturisme s-au ciocnit, deznodamantul fiind unul tragic: 2 morți și un copil transportat…