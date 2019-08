Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu, the presidential candidate of the opposition People's Movement Party (PMP) said on Thursday that he wants to challenge each presidential candidate, the important ones, mentioning that Viorica Dancila and Klaus Iohannis will not accept it because they hold important positions and…

- Theodor Paleologu, desemnat candidat al PMP la prezidentiale, a declarat joi ca isi doreste o confruntare politica cu fiecare candidat la Presedintie, mai ales cu cei importanti, mentionand insa ca Viorica Dancila si Klaus Iohannis nu vor dori acest lucru pentru ca, ''avand functii importante, se…

- Jocul politic pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019 s-a relansat. Principalele tabere politice s-au limpezit intr-un joc doi-la-doi care pare mai echilibrat, acum, dar și mai puțin ușor de calculat ca rezultate. Dupa ce stanga a mai adus un candidat,…

- Theodor Paleologu, desemnat candidat PMP la prezidențiale, afirma luni, pe Facebook, ca multiplicitatea candidaturilor și previzila dispersie a voturilor din acest an au o „explicație simpla”. Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna „nu sunt federatori, nu reușesc și nici nu incearca sa adune…

- ALDE se arata in continuare consternat de ingustime gandirii PSD, partid sufocat de suficienta si aspiratii marunte! A paria pe martoaga Dancila la presedintie inseamna a te multumi doar cu participarea la cursa pentru Cotroceni, neaspirand nicio clipa la castigarea alegerilor!!! Vosganian a fost intrebat,…

- Intrebat cine intra in turul doi la alegerile prezidențiale din 2019, Eugen Teodorovici a spus: „Categoric, doamna Dancila. De partea cealalta, nu știu. Dar v-am dat puțin raspunsul la intrebarea aceasta mai devreme, cand am zis ce reprezinta USR pentru Romania". Mai departe, intrebat daca considera…

- IMAS a realizat un sondaj, pe luna iunie, comandat de USR, in care respondenții au fost chestionați cu cine ar vota la alegerile parlamentare.Surprinzator, conform sondajului IMAS, UDMR și PMP nu ar intra in Parlament, scrie g4media.ro. PNL – 27,5%PSD – 18,9%USR – 17,6%Pro…