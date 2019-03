Stiri pe aceeasi tema

- Mutarea tuturor dosarelor cu magistrati la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) genereaza situatii inedite la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Avocatul procurorului Liviu Tudose, fost procuror general al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, solicita SIIJ sa precizeze…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au cerut judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție reaudierea a 39 de martori din dosarul Turceni-Rovinari, in care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova. Instanța a amanat pentru data de 13 mai procesul, urmand sa dea intre timp o decizie privind…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat ieri, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, informeaza Agerpres. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit, cu titlu obligatoriu, ca un martor care face afirmatii mincinoase in fata procurorilor sau a instantei sa poata fi acuzat numai de marturie mincinoasa, dupa ce la nivelul instantelor de judecata au existat decizii contradictorii in ceea…