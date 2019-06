Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Sibiu. Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a scris, vineri, pe pagina de Facebook a filialei ca dezminte informatiile „eronate” potrivit carora Calin Popescu Tariceanu ar dori sa renunte la alegerile prezidentiale. „Toata aceasta neintelegere a pornit in urma unei declaratii facute la scurt timp…

- Discutia este posibil sa fie purtata in saptamanile urmatoare. Potrivit unei variante vehiculate de unii lideri ai PSD, prezidentiabilul ar urma sa fie desemnat la congres, spune sursele Antena 3. Cel mai probabil, cea mai agreata varianta de Viorica Dancila, cea in care prezidențiabilul este…

- ​Viorica Dancila a anunțat, luni, ca va candida la șefia PSD la Congresul de la finalul lui iunie, însa nu va fi și candidatul partidului la prezidențiale. Întrebata, la Marius Tuca Show, daca se va înscrie în cursa pentrupreședinția PSd, Dancila a raspuns: „Cred ca…

- "Nu (candidez la prezidentiale – n.r.). Eu cred ca nu mai trebuie sa avem aceasta opinie ca seful partidului trebuie sa fie candidatul la prezidentiale. Pot sa ii fiu alaturi, pot sa organizez partidul. Eu cred ca nu trebuie sa mai mergem in aceeasi logica. Candidatul trebuie sa se bucure de popularitate.…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, a declarat, vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte al PSD, daca premierul isi va depune candidatura. Badalau crede ca cine va candida la alegerile prezidentiale din partea social-democratilor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in acest moment, candidatura sa la alegerile prezidențiale „nu intra in discuție”. Liderul ALDE a mai precizat ca participarea sa la cursa pentru președinție nu este o opțiune pe care sa o analizeze in momentul de fața. „In acest moment,…

- "Cred ca inainte de vacanta de vara. Intotdeauna consider ca este gresit sa iei decizii la cald, cand e totul infierbantat, fie intr-o parte fie intr-alta", a afirmat Calin Popescu Tariceanu, vineri seara, la Romania TV. Acesta a adaugat ca ii da zero sanse lui Klaus Iohannis sa castige un…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca nu a inteles ca anuntul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidentiale. Presedintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide.