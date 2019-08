Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Cincinnati (Ohio/SUA), dotat cu premii totale de 2.944.486 dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 3-6, 7-5, 6-4. Halep, tripla…

- ​Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a declarat forfait pentru turneul WTA de la Cincinnati (Ohio), înaintea primului sau meci de la aceasta competitie, din cauza unei accidentari la spate, informeaza AFP.Vedeta americana, câstigatoarea a 23 de turnee de Mare Slem, s-a antrenat…

- Jucatoarea rusa de tenis Ekaterina Alexandrova va fi adversara romancei Simona Halep in turul secund al turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), cu premii totale de 2.944.486 dolari, dupa ce a trecut marti, in runda inaugurala, de spaniola Carla Suarez, 6-4, 6-1. Rusoaica s-a impus dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Toronto, dotat cu premii totale de 2,83 milioane dolari, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Svetlana Kuznetova, cu 6-2, 6-1. Halep, campioana en titre de…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, a recunoscut ca a facut greseli mari in meciul de dublu jucat la Toronto, primul dupa titlul cucerit la Wimbledon, relateaza site-ul WTA. ''Acest prim meci nu a fost usor deloc, a fost dificil. Sincer, am fost nervoasa.…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a debutat cu dreptul la turneul feminin de tenis de la Toronto, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-4, pe compatrioata sa Eugenie Bouchard, intr-o partida disputata marti in cadrul acestei competitii de categoria WTA Premier 5, dotata cu premii…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a plecat astazi spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup 2019, competiție organizata la Toronto, intre 5 și 11 august, informeaza gsp.ro. Simona și-a luat la revedere de la iubitul sau, Toni Iuruc, inainte de a face check-in-ul, cei doi imbrațișandu-se tandru.…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, locul 39 mondial, a fost invinsa de belarusa Victoria Azarenka, pozitia a 43-a WTA, in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/4), marti, in runda inaugurala la Roland Garros. Ostapenko a castigat acest turneu in 2017, dupa o finala cu Simona Halep, insa de atunci nu a…