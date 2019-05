Tenis: Roger Federer a revenit la Roland Garros cu o victorie

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul elvetian Roger Federer, nr.3 mondial, a revenit cu o victorie la turneul de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce l-a dominat duminica pe italianul Lorenzo Sonego (73 ATP) cu 6-2, 6-4, 6-4, dupa o ora si jumatate, la patru ani de la ultima sa participare

- Roger Federer, 37 de ani, locul 3 ATP, l-a invins astazi cu 6-2, 6-4, 6-4 pe italianul Lorenzo Sonego, 24 de ani, locul 73 ATP, in primul tur al turneului de la Roland Garros. Acesta a fost prima apariție a elvețianului pe zgura pariziana, dupa o absența de patru ani. Federer a marturisit ca printre…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 3 mondial, a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de 6.536.160 euro, fiind invins in trei seturi, 3-6, 7-6 (13/11), 6-4, de austriacul Dominic Thiem, intr-o partida disputata vineri.…

- Tenismanul spaniol David Ferrer, in varsta de 37 ani, a disputat miercuri ultimul meci din cariera sa in circuitul profesionist, fiind invins in doua seturi, 6-4, 6-1, de germanul Alexander Zverev, in turul al doilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de…

- Premiile la turneul de tenis de Mare Slem de la Roland Garros vor fi mai mari cu 8,6% in acest an decat la editia din 2018, ridicandu-se la 42.661.000 de euro, fata de 39.197.000 de euro anul trecut, scrie agerpres.ro.

- Tenismanul austriac Dominic Thiem a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 8.359.455 dolari, invingandu-l in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe elvetianul Roger Federer, duminica in finala, dupa doua ore si doua minute de joc. …

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a parasit turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California/SUA), dotat cu premii totale de 8.359.455 dolari, inca din runda a treia, invins marti de germanul Philipp Kohlschreiber cu 6-4, 6-4, transmite AFP. Djokovic, castigator al ultimelor trei turnee de Mare…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka a revenit cu o victorie la turneul ATP de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale in valoare de 9 milioane dolari, invingandu-l in trei seturi, 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, pe britanicul Daniel Evans, intr-o partida disputata vineri. Fostul numar 3 mondial, ajuns…