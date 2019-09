Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Filip Jianu a fost invins de slovacul Alex Molcan cu 2-6, 6-4, 7-6 (4) in optimile de finala ale turneului challenger Sibiu Open, dotat cu premii totale de 46.600 euro. Jianu (18 ani,...

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-2, pe australianca Ajla Tomljanovic, locul 46 WTA, calificandu-se in finala turneului de categorie Premier de la Zhengzhou, anunța news.ro.Pliskova s-a impus dupa un…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, a castigat duminica, la New York, titlul la US Open, dupa ce la invins in finala pe rusul Daniil Medvedev, numarul 5 ATP, cu scorul de 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Nadal si-a trecut in palmares al patrulea sau titlu la Flushing Meadows. Acesta este al…

- Tenismanul roman Mircea-Alexandru Jecan s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, in care il va intalni pe argentinianul Hernan Casanova. Jecan a dispus in penultimul act de Nicolae Frunza, cu 6-4, 6-7 (6), 6-3, dupa…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, lider mondial, a fost invins sambata de rusul Daniil Medvedev, cap de serie numarul 9, in trei seturi, 3-6, 6-3, 6-3, in semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati,...

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andre Begemann s-a calificat in finala turneului challenger de la Sopot (Polonia), dotat cu premii totale de 92.040 euro, dupa 6-3, 6-4 cu Marco Bortolotti (Italia) si Christopher O'Connell (Australia). Mergea si Begemann au obtinut victoria…

- Americanul Taylor Fritz, cap de serie nr. 5, si argentinianul Diego Schwartzman, al treilea favorit, vor disputa finala turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale in valoare de 762.455 de dolari. Vineri, in semifinale, Fritz a dispus in doua seturi, 6-3, 6-2, de moldoveanul…