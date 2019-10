Taxă pentru centralele de apartament. Vestea care dă fiori românilor înainte de venirea iernii Introducerea unei taxe de mediu pentru centralele de apartament este ceruta de mai mulți ani de catre RADET, operatorul sistemului centralizat de incalzire din Capitala, și a fost discutata inclusiv in cadrul procesului de elaborare a Strategiei energetice naționale. Vesti proaste pentru romanii care au CENTRALE TERMICE pe gaze proaste pentru romanii care au CENTRALE TERMICE pe gaze

Administratorul special al ELCEN, Claudiu Crețu, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca ar trebui luata in considerare o taxa de mediu pentru centralele termice de apartament. Acesta considera ca fara aceasta taxa nu se poate sa avem un sistem de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul taxarii proprietarilor care si-au instalat o centrala de apartament a fost readus marti in discutie de reprezentantii ELCEN, furnizorul de agent termic al Radet din Bucuresti, oficialii sustinand ca, in fiecare an, compania plateste pentru certificatele de CO2, in timp ce proprietarii centralelor…

- "Vom avea o a doua runda de discutii, incepand de maine. Sincer nu vad absolut niciun motiv care ar putea determina vreuna dintre formatiunile cu care am avut discutii sa nu sustina investirea Guvernului", a afirmat Orban.Referitor la conditiile puse de USR privind introducerea pe ordinea…

- Administratorul special ELCEN: “Nu vreau sa par catastrofal, dar situatia in sectorul energetic este foarte grava. Nu stim cum vom trece aceasta iarna” Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), producatorul de caldura si apa calda din Capitala, se afla intr-o situatie critica de mai multi ani și…

- Nu exista nicio viziune clara de investitii in sectorul energetic si nu se stie cum vom trece aceasta iarna, in conditiile in care Electrocentrale Bucuresti (Elcen), producatorul de caldura si apa calda din Capitala, se afla intr-o situatie critica de mai multi ani, a declarat, luni, Claudiu Cretu,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a spus ca cinci dintre cele sase paciente internate la spitalele din Capitala, dupa accidentul rutier din Ialomița, soldat cu 10 morți și șapte raniți, se afla in stare stabila. Tanara de 19 ani, internata la „Bagdasar Arseni”, este in continuare in stare critica,…

- Sierra Quadrant, administratorul judiciar al companiei ELCEN, a depus la Tribunalul București o cerere prin care cere instanței sa impuna Primariei Generale sa plateasca datoriile pe care ELCEN le are de recuperat de la RADET. Suma ceruta este de 3,83 miliarde de lei. Practic, este o cerere de atragere…

- Bucureștenii, fara apa calda din octombrie. ELCEN ar putea sista livrarea agentului termic catre RADET Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, va convoca comitetul creditorilor pentru a decide daca producatorul de agent termic va opri livrarea de agent termic catre RADET incepand cu luna…

- Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, sustine ca, din cauza refuzului Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de ELCEN au ajuns la 217,5 milioane lei. In aceste conditii, administratorul judiciar al ELCEN anunta ca va convoca…