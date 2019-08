Taxa auto. Ce se mai întâmplă cu restituirea banilor Toți acești bani vor fi virați catre proprietarii de autoturisme care trebuie sa-și primeasca inapoi taxele auto cat și dobanzile aferente sumenlor, dobanzi acumulate din cauza intarzierilor. Potrivit reglementarilor pentru restituirea taxelor proprietarii au dreptul și la dobanzi de intarziere pentru sumele respective, care se aplica din momentul perceperii taxelor și pana la momentul restituirii lor. Cuantumul acestora, conform Codului de procedura fiscala, este de 0,02% din suma care trebuie restituita, pentru fiecare zi de intarziere. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

